prvi intervju
Trump nakon poraza na međuizborima: Priznao gdje je pogriješio i otkrio svog potencijalnog nasljednika
Američki predsjednik Donald Trump u intervjuu za emisiju "60 Minutes”, emitiranom u nedjelju navečer, iznio je dosad najopsežniju analizu povijesnog poraza republikanaca na izborima, pritom naizgled pruživši ruku demokratima za suradnju oko spornog pitanja imigracije.
Trump nije preuzeo nikakvu osobnu odgovornost za težak izborni poraz, unatoč rekordno niskoj popularnosti. Ustvrdio je da republikanski kandidati nisu uspjeli prenijeti njegovu popularnost na vlastite izborne utrke.
Iako je priznao da su pojedini potezi njegove administracije bili nepopularni, jasno je dao do znanja da oko većine pitanja nije raspoložen za ustupke, dok se demokrati pripremaju preuzeti većinu u Kongresu, prenosi CNN.
Deportacije su bile "prestroge”
Analizirajući razloge lošeg rezultata republikanaca na prošlotjednim izborima, Trump je kao glavne krivce naveo Iran i lošu komunikaciju s biračima. No priznao je i da je oštra imigracijska politika njegove administracije, tijekom koje su uhićene i deportirane tisuće migranata bez odgovarajućih dokumenata, bila nepopularna te da je, prema njegovu mišljenju, otišla predaleko.
"Bilo je prestrogo. Mislim da je možda bilo prestrogo”, rekao je Trump, posebno spomenuvši imigrante koji u zemlji žive deset ili više godina, a nisu počinili teška kaznena djela.
Bilo je to upečatljivo priznanje predsjednika da je pitanje na kojem je temeljio svoju kampanju 2024. godine u samo dvije godine postalo politički vrlo problematično. Trump je i iza zatvorenih vrata izražavao određene sumnje u neke metode kojima se njegova administracija koristila pri privođenju migranata.
Ipak, nije jasno razmatra li Trump promjene svoje imigracijske politike, čak ni nakon priznanja da je bila previše oštra. Naime, upravo je Stephena Millera, glavnog arhitekta te politike, imenovao novim predstojnikom svojeg ureda.
"Radije bi otišao u pakao nego oprostio"
Intervju koji je vodio Ross Douthat s CBS-a završio je znakovitom razmjenom mišljenja o tome bi li Trump ikada mogao oprostiti ljudima koje smatra svojim neprijateljima, čak i uoči konačnog Božjeg suda.
"Mislim da su to bili vrlo loši ljudi i ne sviđaju mi se – mogu upotrijebiti riječ mržnja – doista mrzim neke svoje neprijatelje”, rekao je Trump, a zatim zaključio:
"Vjerojatno to sada ne mogu učiniti jer doista mrzim neke svoje neprijatelje i uvijek ću ih mrziti.”
Pitanju je prethodilo podsjećanje na događaj s prošlogodišnjeg pogreba ubijenog aktivista Charlieja Kirka, kada je njegova udovica Erika javno oprostila čovjeku osumnjičenom za ubojstvo njezina supruga. Nekoliko trenutaka poslije Trump je izašao na pozornicu i izjavio: „Mrzim svoje protivnike i ne želim im dobro.”
Trump je tijekom godina razvio dug popis zamjerki, od demokrata i drugih dužnosnika koji su vodili istrage protiv njega tijekom prvog mandata do političkih suparnika koji su se protivili njegovoj politici.
Iako je povremeno izražavao želju za pomirenjem, uključujući i prošli tjedan kada je rekao da želi surađivati s demokratima koji su ojačali svoj politički položaj, njegova je uobičajena reakcija vraćanje na nepravde za koje smatra da su mu nanesene.
Poruka Vanceu
Kada je potpredsjednik JD Vance prošlog tjedna napisao da je rat s Iranom kriv za težak izborni poraz republikanaca, Trump je uglavnom podržao njegov stav. Međutim, nekoliko dana poslije donekle je promijenio ton. Sada kaže da bi volio da je Vance snažnije podržao sukob, čak i dok je analizirao njegove političke posljedice.
"Jedino što bih volio da je rekao, ako je to doista osjećao, a to biste morali pitati njega, jest: Kad biste ponovno morali donijeti tu odluku, biste li postupili jednako? Znate, on sudjeluje u procesu donošenja odluka. A moj je odgovor odlučno da”, rekao je Trump.
Kazao je da je Vance prije objave teksta o Iranu razgovarao s njim, ali je dao naslutiti da nisu detaljno raspravljali o sadržaju opsežnog eseja.
"Pitao me: 'Što misliš?' Rekao sam mu: 'Napiši ono što osjećaš'”, prisjetio se Trump razgovora s Vanceom. „Usput, što ćeš napisati?”
Neodlučan oko nasljednika
Vanceova objava o Iranu u Washingtonu je naširoko protumačena kao pokušaj potpredsjednika da zauzme početnu poziciju uoči moguće predsjedničke kandidature.
Trump je u intervjuu dao naslutiti da Vance ne bi automatski dobio njegovu podršku ako se kandidira. Štoviše, predsjednik je razmatrao mogućnost da uopće ne podrži nijednog kandidata.
"Vjerojatno. Ali ne nužno”, odgovorio je Trump na pitanje o mogućoj podršci, a poslije dodao: "Možda je bolje da se uopće ne miješam.”
Na pitanje tko bi se, osim Vancea, mogao naći na njegovu užem popisu potencijalnih nasljednika, Trump je pohvalio državnog tajnika Marca Rubija.
"Mislim da je Marco sjajan. Mislim, on doista voli taj posao i odlično ga obavlja. Radi fantastičan posao. On je jedan od onih o kojima se razmišlja, ali ima ih još mnogo i radije ne bih spominjao njihova imena. Ima nekoliko izvrsnih senatora. Sve ih poznajem. Jako mi se sviđaju”, rekao je Trump.
Kako ulazi u završnu fazu svojeg predsjedničkog mandata, Trump će se morati suočiti s Republikanskom strankom koja će se prije ili poslije pokušati okrenuti budućnosti bez njega. U intervjuu je rekao da i dalje vjeruje kako njegova podrška ima znatnu težinu među republikancima.
"Mislim da bi moja podrška imala veliku ulogu kada bih je dao jer se pokazalo da moja podrška kandidatima ima vrlo snažan učinak.”
Pitanja o korupciji
Najnapetiji dio intervjua uslijedio je kada je Douthat počeo ispitivati Trumpa o opsežnim poslovnim interesima njegove obitelji, uključujući ulaganja u kriptovalute, zbog kojih su demokrati iznijeli optužbe za korupciju.
Trump je rekao da njegovim novcem upravlja jedan od njegovih sinova, kojeg je opisao kao „vrlo poštenog i dobrog čovjeka”, te da se većina novca „povjerava najvećim tvrtkama s Wall Streeta radi ulaganja”.
Predsjednik je zaradio više od milijardu dolara od različitih poslova povezanih s kriptovalutama koje su on i njegovi sinovi pokrenuli neposredno prije nego što je prošle godine prisegnuo na dužnost.
Investicijska tvrtka povezana s Ujedinjenim Arapskim Emiratima kupila je gotovo polovicu udjela u kriptovalutnoj kompaniji Trumpove obitelji uoči njegove druge inauguracije.
Predsjednik je umanjio zabrinutost da strane države pokušavaju kupiti utjecaj u Bijeloj kući, rekavši da „svaki predsjednik ima problem” s vanjskim subjektima koji mu se pokušavaju dodvoriti kako bi stekli njegovu naklonost.
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