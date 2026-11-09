Trump nakon poraza na međuizborima: Priznao gdje je pogriješio i otkrio svog potencijalnog nasljednika

"Mislim da je Marco sjajan. Mislim, on doista voli taj posao i odlično ga obavlja. Radi fantastičan posao. On je jedan od onih o kojima se razmišlja, ali ima ih još mnogo i radije ne bih spominjao njihova imena. Ima nekoliko izvrsnih senatora. Sve ih poznajem. Jako mi se sviđaju”, rekao je Trump.