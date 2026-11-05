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Bivši demokratski kongresman za N1: Osjećam se kao da sam na sedmom nebu. Amerikanci su vratili svoju zemlju
Američki birači promijenili su političku računicu u Washingtonu. Demokrati preuzimaju kontrolu nad Kongresom, a Donald Trump ulazi u posljednje dvije godine mandata suočen s novim odnosom snaga i znatno snažnijom političkom oporbom. Što ovi rezultati zapravo govore o Americi? Je li riječ o upozorenju Trumpu i koliko će mu biti teže provoditi vlastitu politiku?
Naša Nina Kljenak je o tome u Washingtonu razgovarala s bivšim demokratskim kongresmanom Jamesom Moranom iz Virginije.
Moran je u razgovoru ocijenio da su američki birači poslali jasnu poruku predsjedniku Donaldu Trumpu i njegovoj politici. Smatra da je rezultat prvenstveno glas protiv Trumpa, a ne nužno potvrda popularnosti Demokratske stranke, koja, prema njegovim riječima, mora ponovno definirati svoje vrijednosti i političke prioritete.
Moran je u razgovoru govorio o Trumpovoj politici, odnosima s ostatkom svijeta, položaju useljenika, ulozi demokrata te izazovima koji očekuju američku političku scenu u sljedeće dvije godine.
Kongresniče Moran, kako gledate na sve što se dogodilo jučer?
Osjećam se kao da sam na sedmom nebu. Ovo je bilo sjajno. Mislim da su Amerikanci vratili svoju zemlju. Mi smo raznolika i uključiva nacija koja želi gledati prema budućnosti, a ne baviti se sitničavim obračunima. U Bijeloj kući želimo nekoga tko poštuje sve ljude i tradiciju, ali nije okrutan ni korumpiran.
Donald Trump bio je izrazito korumpiran. Njegov odnos prema useljenicima bio je okrutan, pokazivao je veliku netrpeljivost i rasizam, a njegova politika obilježena je kaosom. Amerikanci su mu zato odlučili poslati poruku. Sam je govorio da želi biti na glasačkom listiću na svakim izborima, pa su birači odlučili kao da je i sam kandidat.
U samo dvije godine pokazao je da mu je mnogo više stalo do osobnog bogatstva nego do dobrobiti američkih građana.
Trump je obećavao da će zaustaviti beskonačne ratove. Je li i to utjecalo na birače?
Svakako. Ljudi su se složili s njegovim obećanjem da će zaustaviti ratove poput onih u Afganistanu i Iraku. No umjesto toga pokrenuo je novi, besmisleni rat. Iran u njemu pobjeđuje, mi gubimo, a zapravo gubi cijeli svijet.
Obećavao je i da će srednjoj klasi ostaviti više novca u džepovima. Dogodilo se upravo suprotno – novac je izvlačio iz džepova građana i prebacivao ga u vlastiti.
Nikad u američkoj povijesti nismo imali korumpiranijeg predsjednika. Otkako je preuzeo dužnost, zahvaljujući predsjedničkoj funkciji stekao je više od dvije milijarde dolara osobnog bogatstva. To je čista korupcija i sramota.
Obećavao je i pristupačnije zdravstvo, niže cijene namirnica i goriva, ali inflacija je porasla. Nije ispunio svoja obećanja.
Spomenuli ste i njegov odnos prema useljenicima.
Kad ljudi vide kako se obitelji razdvajaju samo zato što su hispanskog podrijetla ili dolaze iz druge zemlje, znaju da to nije Amerika kakvu poznajemo.
Naša je zemlja imala koristi od otvorenosti i uključivosti. Ljudi iz cijelog svijeta dolazili su u Ameriku tražeći bolje prilike i veće osobne slobode. Trump im je poručio da ih ne želi i da želi bijelu kršćansku naciju.
Nema ništa loše u kršćanstvu niti u tome da je netko bijelac. Problem nastaje kada se počne tvrditi da smo bolji od ostatka svijeta i da nam drugi nisu potrebni.
Samo pet posto svjetskog stanovništva živi u SAD-u. Iako posjedujemo oko 20 posto svjetskog bogatstva, naša sigurnost i prosperitet ovise o savezništvima s drugim državama, osobito u Europi, ali i u Kanadi, Meksiku, Aziji i Južnoj Americi.
Moramo se povezivati sa svijetom, a ne graditi zidove i prepreke. Amerikanci su jučer poručili da Trumpova politika ne predstavlja ono što smo kao narod.
Je li ovo bio glas za demokrate ili prvenstveno glas protiv Trumpa?
Prvenstveno protiv Trumpa. Demokratska stranka trenutačno nema osobito dobar imidž.
Istraživanja među biračima pokazala su da mnogi demokratsku stranku povezuju isključivo s pravom na pobačaj i pravima homoseksualnih osoba. Smatraju da o drugim temama od demokrata ne čuju dovoljno.
To nije ono što američki građani žele. Moramo ponovno definirati što Demokratska stranka predstavlja. Ovo nam je najbolja prilika za to. Ako u tome ne uspijemo, možda bismo trebali zatvoriti stranku i osnovati novu.
Moramo se zalagati za jednake prilike, bolji život naše djece i unuka, fiskalnu odgovornost, uključivo društvo, mir u svijetu i poštovanje ljudskih prava. Ljudi žele živjeti dostojanstveno, osjećati se sigurno i imati vodstvo koje ih prihvaća i poštuje, bez obzira na to tko su.
Demokrati su kandidirali i muslimana, Abdula El-Sayeda. To je povijesno važno, zar ne?
Svakako. U svijetu živi više od milijardu muslimana i zaslužuju imati svoje predstavnike u američkom Senatu. Također šaljemo tri Afroamerikanke u Senat, što je sjajna stvar.
Islam, kršćanstvo i judaizam tri su abrahamske religije. Nažalost, izraelska politika otišla je predaleko udesno, što je razočaravajuće i nanosi štetu judaizmu. Slično je i s kršćanstvom. Trump je iskoristio kršćanski nacionalizam.
Isus nije bio nacionalist niti je bio netrpeljiv prema drugima.
Washington sada ima novu gradonačelnicu koja se izjašnjava kao socijalistica. Kako gledate na takvu politiku?
Ona želi provesti mnoge dobre ideje, baš kao i Zohran Mamdani. No ovo je kapitalistička zemlja koja je politički nešto desnije od centra.
Mora pronaći način kako financirati subvencionirano stanovanje, besplatnu brigu o djeci i besplatno zdravstvo, a da pritom bogatije obitelji ne potakne na odlazak iz grada. Ako to uspije, odlično. No nisam siguran da će joj to poći za rukom.
Želim političke lidere koji imaju ambicije i koji potiču druge da sanjaju. Ne trebaju nam ljudi koji stalno govore da nešto nije moguće ili da su naše ideje previše idealistične.
Želimo čuti kako ćemo, primjerice, umjetnu inteligenciju iskoristiti za dobrobit čovječanstva, kako ćemo ljudima osigurati domove i omogućiti svakom djetetu kvalitetnu skrb. Naravno, za sve to moramo pronaći novac.
Drago mi je što su demokratski socijalisti dio naše stranke, ali oni su manjina i ne predstavljaju većinu demokrata. Morat će prihvatiti i zakone koji nisu toliko ambiciozni koliko bi željeli.
Ipak, vjerujem da se povijest kreće prema pravdi, miru, osobnim slobodama i ljudskim pravima. Kao što je rekao Barack Obama, luk povijesti savija se prema pravdi. Mislim da smo jučer malo pomaknuli američku povijest u tom smjeru, što bi bilo dobro za cijeli svijet.
Što možemo očekivati u sljedeće dvije godine, s obzirom na odnos Bijele kuće i Kongresa? Trump je najavio da će blokirati sve demokratske zakone.
To dugoročno možda i nije loše. Ako stavi veto na zakone koje Amerikanci žele i za koje su jučer glasali, povećat će se vjerojatnost da ćemo dobiti predsjednika koji će zastupati vrijednosti koje su birači podržali.
Primjerice, mislim da ćemo predložiti zakon kojim bi se minimalna satnica do 2030. povećala na 20 dolara. Ako Trump to ne želi, neka stavi veto i suoči se s posljedicama. Ljudi koji rade 40 sati tjedno moraju moći pristojno živjeti od svoje plaće.
Demokrati će predložiti i sveobuhvatan zakon o etici koji bi jasno odredio što političari smiju, a što ne smiju raditi. Ne može se krasti novac od savezne vlade kako bi se punili vlastiti džepovi. Ako Trump želi staviti veto i na taj zakon, neka to učini.
Radit ćemo i na zakonima koji bi zdravstvo učinili pristupačnijim, osigurali više stanova, zaustavili rat i ukinuli besmislene carine koje su uglavnom uvedene našim saveznicima i koje povećavaju troškove života u SAD-u.
To su zakoni koje građani žele. Ako ih Trump bude blokirao, mogao bi okrenuti protiv sebe čak i dio vlastite baze MAGA. Mislim da si takav politički potez neće moći priuštiti i da će morati potpisati velik broj zakona.
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