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od podneva do 20 sati

Marseille zabranio okupljanja građana, prosvjednici u Parizu blokirali Louvre

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Hina
|
19. lis. 2026. 12:03
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Protesters and students from art and culture schools gather in front of a closed entrance of the Louvre Museum during a demonstration in support of a high school student movement demanding better school conditions and government action
REUTERS/Abdul Saboor

Marseille je zabranio javna okupljanja i prosvjede tijekom većeg dijela ponedjeljka, prema odluci lokalnih vlasti, nakon što su grad tijekom vikenda zahvatili nasilni prosvjedi i pljačke, dok je u Parizu tijekom jutra blokiran ulaz u muzej Louvre.

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Zabrana u Marseilleu bit će na snazi od podneva do 20 sati po lokalnom vremenu. Vlasti tog drugog najvećeg grada u Francuskoj zabranile su sva „okupljanja i prosvjede” nakon nasilja i pljački koji su izbili na marginama subotnjih prosvjeda.

Očekuje se da će ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez tijekom poslijepodneva posjetiti Marseille.

U Parizu su pak pristup muzeju Louvre blokirali u ponedjeljak studenti koji su se mobilizirali kako bi izrazili „potporu” pokretu srednjoškolaca i osudili „policijsku represiju”, doznaje AFP od uprave muzeja i dvaju sindikata.

„Ponosni smo što možemo objaviti da blokiramo najveći muzej na svijetu”, navodi se u letku koji je vidio AFP, a koji je istaknut u blizini Louvrea.

Prema navodima uprave, prosvjed studenata nije izravno povezan s muzejom, koji se samo koristi kao „platforma za širenje poruke”. Zbog blokade muzej u ponedjeljak nije mogao normalno otvoriti vrata u 9 sati.

Prosvjed je nastavak pokreta srednjoškolaca koji je počeo sredinom rujna, a održava se dva dana nakon velikog nacionalnog prosvjeda protiv visokih troškova života, koji je u brojnim francuskim gradovima prerastao u kaos.

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