Alarm u Njemačkoj
Umjetna inteligencija mijenja tržište rada: Rekordna nezaposlenost visokoobrazovanih
Nezaposlenost građana s visokom stručnom spremom u Njemačkoj dosegnula je rekordnu razinu, posebno među mladima, u uvjetima slabog gospodarstva i sve raširenije primjene umjetne inteligencije, objavila je Savezna agencija za zapošljavanje.
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Bez posla su u kolovozu bile 372 tisuće visokoobrazovanih građana, čime je trend rasta nezaposlenosti u toj skupini nastavljen petu godinu zaredom, pokazuju podaci agencije.
Posebno je velik broj nezaposlenih s visokom stručnom spremom u dobnoj skupini do 30 godina.
Diploma još uvijek donosi prednost na tržištu rada pa je tako stopa nezaposlenosti u skupini građana s visokom stručnom spremom u 2025. godini iznosila 3,3 posto i bila je otprilike upola manja od prosjeka, napominje novinska agencija dpa.
Među građanima sa završenim strukovnim obrazovanjem iznosila je 3,6 posto, a među onima bez formalnih strukovnih kvalifikacija više od 21 posto, navodi agencija.
Nezaposlenost se uvelike razlikuje i ovisno o području studija pa je tako među diplomantima nastavničkih studija bila manja od dva posto, a među diplomatima humanističkih znanosti iznosila je čak 4,6 posto. Nezaposleno je bilo i 3,8 posto inženjera.
U posebno su nepovoljnom položaju mladi koji tek ulaze na tržište rada. BAA ipak smatra da umjetna inteligencija uglavnom neće u potpunosti zamijeniti postojeća zanimanja.
Krajem listopada njemački industrijski div Siemens upozorio je da bi sve veća primjena umjetne inteligencije mogla ugroziti pripravnička radna mjesta i time mladim zaposlenicima uskratiti priliku za stjecanje praktičnog iskustva i vještina.
Zaposlenici bi mogli propustiti priliku za razvoj ključnih vještina ako im se uskrati mogućnost stjecanja praktičnog iskustva i postupnog usavršavanja, objasnila je direktorica Siemensa za ljudske resurse i održivost Judith Wiese.
Kao primjer Wiese je navela razvoj softvera, u kojem umjetna inteligencija i AI agenti sve češće preuzimaju pisanje jednostavnijeg, pa i složenijeg koda, pa programeri moraju znati kritički procijeniti dobivene rezultate i prepoznati moguće pogreške.
"Ključno je pitanje uvijek što moram sama napraviti, provjeriti i vidjeti kako me AI ne bi doveo u zabludu", rekla je Wiese.
Zato je važno da tvrtke mladim zaposlenicima pruže priliku za samostalno obavljanje zadataka kako bi razvili vještine potrebne za kritičku procjenu rezultata koje generira umjetna inteligencija, poručila je čelnica Siemensa.
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