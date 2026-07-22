Dok građevina i industrija gube radnike, jedan sektor bilježi snažan rast

Tek nešto manje ili 222.300 zaposlenih bilo je u prerađivačkoj industriji, ali i 0,4 posto manje. Jednako je pao i broj zaposlenih žena u toj industriji, na 75.000, dok je na trećem mjestu obrazovanje sa 136.100 zaposlenih, od čega 109.400 žena, što je za 0,6 posto više nego u lipnju prošle godine.