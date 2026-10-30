Njemački automobilski div u problemima: Ugrožene tisuće radnih mjesta

Pixabay/Ilustracija

Audi je drugi put ove godine snizio svoje poslovne prognoze. Za 2026. njemački proizvođač automobila sada očekuje operativnu profitnu maržu od samo tri do pet posto te prihode između 55 i 59 milijardi eura. Još u srpnju predviđao je maržu od pet do sedam posto i prihode između 58 i 63 milijarde eura.

Podijeli

Oglas

U prvih devet mjeseci prihodi su pali za nešto više od šest milijardi eura, na 42 milijarde eura. Operativna dobit smanjila se s 1,56 na 1,15 milijardi eura, dok je profitna marža pala na 2,7 posto, piše njemački Bild.

Financijski direktor Jürgen Rittersberger (54) upozorio je na ozbiljnost situacije.

"U Audiju postoji velika potreba za djelovanjem i nema vremena za odgađanje", izjavio je.

Kina posustaje, Trumpove carine stvaraju dodatni pritisak

Glavni razlog naglog pada dobiti jest kinesko tržište, na kojem je posebno oslabjela prodaja automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem.

Audi je u trećem tromjesečju na globalnoj razini isporučio 19,7 posto manje automobila.

Dodatni problem predstavljaju američke carine. Audi trenutačno ne proizvodi nijedan automobil u Sjedinjenim Američkim Državama, a carine su kompaniju dosad stajale oko 1,2 milijarde eura.

Uprava se sada nada da će posljednje tromjesečje poboljšati rezultate.

"Očekujemo znatno snažnije četvrto tromjesečje", rekao je Rittersberger.

Pozitivan poticaj trebali bi donijeti novi SUV modeli Q7 i Q9 na američkom tržištu.

Audijev šef pojavio se s Trumpom, uslijedile žestoke kritike

Posebnu pozornost izazvao je nedavni nastup Audijeva izvršnog direktora Gernota Döllnera (57) na predizbornom skupu Donalda Trumpa u američkoj saveznoj državi Georgiji.

Na tom je događaju najavljena izgradnja nove Audijeve tvornice u SAD-u. Kompanija planira uložiti oko četiri milijarde dolara, otvoriti 4500 radnih mjesta i proizvoditi do 200.000 SUV vozila godišnje.

Kritike su uslijedile gotovo odmah.

Predsjednica radničkog vijeća Volkswagena Daniela Cavallo (51) optužila je Döllnera za "aktivno pomaganje u predizbornoj kampanji".

Predsjednica sindikata IG Metall Christiane Benner (58) njegov je nastup nazvala "politički neprihvatljivim".

Čelnik stranke Ljevica Luigi Pantisano (47) zatražio je Döllnerovu ostavku.

Rittersberger je, međutim, naglasio da planirana tvornica u SAD-u "nije odluka protiv Njemačke".

Uostalom, konačna odluka o gradnji još nije donesena jer projekt mora odobriti nadzorni odbor Volkswagena.

Nadzorni odbor Audija trebao bi se sastati u ranim poslijepodnevnim satima, a očekuje se da će jedna od tema biti i Döllnerov nastup s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Tisuće radnih mjesta ugrožene

U Njemačkoj bi do 2029. godine moglo biti ukinuto do 7500 radnih mjesta.

Početkom listopada Döllner je aktivirao i takozvanu "klauzulu o lošim poslovnim uvjetima", čime su otvorena pitanja novih mjera štednje i jamstva očuvanja radnih mjesta do 2033. godine.

Samo dan prije Audija njegova matična kompanija Volkswagen objavila je gubitak od 5,82 milijarde eura u trećem tromjesečju.