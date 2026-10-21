Ruski dizel stiže u Ameriku: Trump i Putin postigli dogovor koji je razljutio Ukrajinu i EU

Ruski potpredsjednik vlade Aleksandar Novak rekao je u srijedu da će tanker imati kapacitet od 40.000 tona, prenosi agencija Interfax. Očekuju se i daljnje pošiljke. Novak nije isključio izvoz dizela u druge zemlje, ali je rekao da će to ovisiti o ruskim rafinerijskim kapacitetima u nadolazećim mjesecima.