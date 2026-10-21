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Sporni dogovor

Ruski dizel stiže u Ameriku: Trump i Putin postigli dogovor koji je razljutio Ukrajinu i EU

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Hina
|
21. lis. 2026. 13:16
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reuters trump putin dizel
Jeenah Moon/Reuters, ChatGPT

Rusija bi u četvrtak trebala poslati prvu pošiljku dizela u Sjedinjene Države na temelju spornog sporazuma između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

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Ruski potpredsjednik vlade Aleksandar Novak rekao je u srijedu da će tanker imati kapacitet od 40.000 tona, prenosi agencija Interfax. Očekuju se i daljnje pošiljke. Novak nije isključio izvoz dizela u druge zemlje, ali je rekao da će to ovisiti o ruskim rafinerijskim kapacitetima u nadolazećim mjesecima.

Trump i Putin dogovorili su početkom listopada nastavak ruskih isporuka dizela u SAD. Washington je privremeno suspendirao postojeće sankcije Rusiji kako bi omogućio te pošiljke.

Sporazum je izazvao oštre kritike Ukrajine, Europske unije, pa čak i nekih republikanskih članova američkog Kongresa, dok je Moskva dogovor pozdravila.

Ruske rafinerije nafte često su meta ukrajinskih bespilotnih letjelica dugog dometa, a šteta i popravci ograničavaju proizvodne kapacitete zemlje. Moskva je odgovorila uvođenjem zabrane izvoza benzina i dizela.

Trump je kritizirao ukrajinske napade, okrivljujući Kijev za rast cijena goriva uoči američkih kongresnih izbora u studenome, na kojima se očekuje slab rezultat republikanaca.

Kijev tvrdi da su naftna postrojenja legitimne vojne mete jer osiguravaju gorivo i financiranje Putinova rata.

Ukrajina se od veljače 2022. brani od ruske sveobuhvatne invazije.

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