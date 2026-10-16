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PREKRŠENA AMERIČKA OBEĆANJA

Trump i Putin jačaju savezništvo: Pripremili su nove zajedničke projekte

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Hina
|
16. lis. 2026. 18:41
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Trump i Putin
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Rusija i Sjedinjene Američke Države uskoro će objaviti nove zajedničke inicijative, uz nedavno postignut dogovor o dizelskom gorivu, izjavio je Kiril Dmitrijev, posebni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina za ulaganja.

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Dmitrijev je rekao da dvije zemlje razgovaraju o zajedničkim projektima podatkovnih centara, uključujući objekte koji bi mogli koristiti električnu energiju proizvedenu u ruskim nuklearnim elektranama.

Prema njegovim riječima, projekti bi trebali biti pokrenuti prije završetka onoga što Moskva naziva "specijalnom vojnom operacijom" u Ukrajini.

Najava novih inicijativa uslijedila je nakon dogovora američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina o isporukama ruskog dizelskog goriva američkom i svjetskim tržištima.

Dogovor o isporukama goriva izazvao je kritike ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija, europskih dužnosnika i pojedinih republikanaca u SAD-u. Moskva je europske kritike ocijenila "ciničnima", ističući da Europa i dalje kupuje dio ruske nafte i ukapljenog prirodnog plina.

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donald trump rusija sad vladimir putin

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