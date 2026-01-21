Oglas

jensen huang

Direktor Nvidije: Sad je dobro vrijeme za biti vodoinstalater ili električar

author
N1 Info
|
21. sij. 2026. 19:20
jensen huang
Denis Balibouse / REUTERS

Govoreći danas na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, izvršni direktor Nvidije Jensen Huang rekao je da je trenutačno izvrsno vrijeme za rad u obrtničkim zanimanjima jer procvat umjetne inteligencije stvara veliku potražnju za fizičkim radom potrebnim za izgradnju podatkovnih centara.

Oglas

“Divno je što su ti poslovi povezani s obrtima, imat ćemo vodoinstalatere, električare, građevinare i čeličane”, rekao je Huang u razgovoru s izvršnim direktorom BlackRocka Larryjem Finkom u Davosu u Švicarskoj.

Najveća infrastrurturna izgradnja u povijesti

Huang je procvat umjetne inteligencije opisao kao “najveću infrastrukturnu izgradnju u povijesti čovječanstva”, za koju je rekao da će otvoriti “puno radnih mjesta”.

Utjecaj umjetne inteligencije na tržište rada jedna je od glavnih tema ovogodišnjeg Davosa. Huang već dugo tvrdi da umjetna inteligencija neće biti masovni “ubojica radnih mjesta”, kako to neki strahuju. Kao primjer često navodi radiologiju: iako je umjetna inteligencija automatizirala dio zadataka koje obavljaju radiolozi, broj radnih mjesta u toj struci zapravo je porastao.

Takvo mišljenje ranije je iznio i Geoffrey Hinton, često nazivan “kumom umjetne inteligencije”, koji je rekao da vjeruje kako je fizički rad sigurniji od automatizacije, ali iz drukčijeg razloga - prema njegovim riječima, trebat će znatno više vremena da umjetna inteligencija razvije spretnost potrebnu za preuzimanje fizičkih poslova.

Plaće gotovo udvostručene zbog potražnje

Huang je danas u Davosu rekao da Sjedinjene Države bilježe “značajan procvat” potražnje za fizičkim poslovima koji sudjeluju u izgradnji AI infrastrukture, pri čemu su se plaće u nekim slučajevima gotovo udvostručile.

“Govorimo o plaćama koje dosežu šesteroznamenkaste iznose za ljude koji grade tvornice čipova, računalne tvornice ili AI tvornice, a suočeni smo s velikim manjkom takvih radnika”, rekao je Huang.

“Svatko bi trebao imati mogućnost dobro zarađivati. Ne morate imati doktorat iz računalnih znanosti da biste to postigli", dodao je.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
AI AI tvornice Jensen Huang nvidia umjetna inteligencija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ