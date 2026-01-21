Direktor Nvidije: Sad je dobro vrijeme za biti vodoinstalater ili električar

Utjecaj umjetne inteligencije na tržište rada jedna je od glavnih tema ovogodišnjeg Davosa. Huang već dugo tvrdi da umjetna inteligencija neće biti masovni “ubojica radnih mjesta”, kako to neki strahuju. Kao primjer često navodi radiologiju: iako je umjetna inteligencija automatizirala dio zadataka koje obavljaju radiolozi, broj radnih mjesta u toj struci zapravo je porastao.