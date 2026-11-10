čvor Rakitje
Velika rekonstrukcija čvora kod Zagreba: Radit će se danonoćno, čak i vikendom
Hrvatske autoceste (HAC) potpisale su s tvrtkama Gip Pionir i Pedom Asfalti ugovor vrijedan 8,76 milijuna eura bez PDV-a za rekonstrukciju i dogradnju čvora Rakitje kod Svete Nedelje, nakon što je odbijena žalba jednog od ponuditelja.
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Ugovor je potpisan 5. studenoga, a obavijest o dodjeli ugovora objavljena je u utorak u Elektroničkom oglasniku javne nabave.
HAC je izvođača odabrao 3. lipnja, a tjedan dana poslije žalio se slovenski CGP, koji se na natječaj javio s karlovačkim CGP Aquatermom. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) žalbu je u rujnu odbila.
Čvor će se dograditi s obje strane autoceste. Na sjevernoj strani izgradit će se novi ulazni krak prema Bregani, a postojeće T-raskrižje pretvorit će se u kružno raskrižje. S južne strane izgradit će se novi izlazni krak s autoceste, a raskrižje županijske ceste te Ježdovečke i Kerestinečke ulice u Ježdovcu postat će kružno raskrižje s četiri privoza.
Radovi moraju biti gotovi u roku od 540 dana od uvođenja izvođača u posao, a izvodit će se u tri smjene, danonoćno i vikendom. Na samoj autocesti neće se raditi od 15. lipnja do 15. rujna, kada promet mora teći cijelom širinom autoceste.
HAC je vrijednost posla procijenio na 10,5 milijuna eura. Ponude CGP-a od 11,93 milijuna eura i zajednice BK Montaže, Mežnar građevinskih usluga i Ciglenice od 11,99 milijuna eura odbijene su jer su bile skuplje od iznosa koji je HAC osigurao.
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