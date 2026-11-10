Velika rekonstrukcija čvora kod Zagreba: Radit će se danonoćno, čak i vikendom

Čvor će se dograditi s obje strane autoceste. Na sjevernoj strani izgradit će se novi ulazni krak prema Bregani, a postojeće T-raskrižje pretvorit će se u kružno raskrižje. S južne strane izgradit će se novi izlazni krak s autoceste, a raskrižje županijske ceste te Ježdovečke i Kerestinečke ulice u Ježdovcu postat će kružno raskrižje s četiri privoza.