U zajedničkoj izjavi koja sadrži 20 točaka obje su se strane složile da je potrebno ponovno uspostaviti normalnu i sigurnu plovidbu Hormuškim tjesnacem. Dvije zemlje također su pozvale Sjedinjene Američke Države i Iran da se okrenu mirnim rješenjima, vrate sporazumu postignutom u lipnju s ciljem okončanja sukoba te obnove dijalog.