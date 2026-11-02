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posjet Omanu

Xi Jinping : Bliski istok ne bi trebao biti bojišnica velesila

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02. stu. 2026. 11:58
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Chinese President Xi Jinping attends a signing ceremony with Oman's Sultan Haitham bin Tariq (not pictured) during the Sultan's state visit to China, at the Great Hall of the People, in Beijing, China November 2, 2026.
REUTERS/Tingshu Wang/Pool

Bliski istok i Perzijski zaljev ne bi smjeli postati poprište suparništva velikih sila, a Kina je spremna surađivati s arapskim državama kako bi se postigao trajan mir, poručio je kineski predsjednik Xi Jinping u ponedjeljak omanskom sultanu.

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Kina je tradicionalno imala suzdržanu diplomatsku ulogu na Bliskom istoku, ali je pojačala napore u smirivanju napetosti usred američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je poremetio promet kroz Hormuški tjesnac i doveo do rasta globalnih troškova energije i pomorskog prijevoza, piše Reuters.

Xi Jinping omanskom je sultanu Haithamu bin Tariqu al-Saidu poručio da svijet prolazi kroz duboke promjene.

„Bliski istok i Perzijski zaljev ne bi smjeli postati arena za suparništvo velikih sila i geopolitičke sukobe. Mir i stabilnost u regiji zahtijevaju zajedničke napore svih strana u njihovu očuvanju i zaštiti”, izjavio je Xi, prema priopćenju kineskog Ministarstva vanjskih poslova.

Dodao je da se Kina dosljedno zalaže za zaustavljanje rata te da se nada kako može pridonijeti „mudrošću i rješenjima za prevladavanje sigurnosnih izazova u regiji”.

Kina je spremna ojačati komunikaciju i koordinaciju s arapskim državama, uključujući članice Vijeća za suradnju zaljevskih zemalja, kako bi zajednički radile na obnovi mira te postizanju dugoročne stabilnosti i sigurnosti, rekao je Xi.

U zajedničkoj izjavi koja sadrži 20 točaka obje su se strane složile da je potrebno ponovno uspostaviti normalnu i sigurnu plovidbu Hormuškim tjesnacem. Dvije zemlje također su pozvale Sjedinjene Američke Države i Iran da se okrenu mirnim rješenjima, vrate sporazumu postignutom u lipnju s ciljem okončanja sukoba te obnove dijalog.

Kinesko Ministarstvo vanjskih poslova kasnije je u ponedjeljak priopćilo da će Zhai Jun, posebni kineski izaslanik za Bliski istok, tijekom ovog mjeseca posjetiti Iran, Oman i Saudijsku Arabiju.

Teme
bliski istok hormuški tjesnac kineska diplomacija regionalna stabilnost sukob sad-a i irana

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