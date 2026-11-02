posjet Omanu
Xi Jinping : Bliski istok ne bi trebao biti bojišnica velesila
Bliski istok i Perzijski zaljev ne bi smjeli postati poprište suparništva velikih sila, a Kina je spremna surađivati s arapskim državama kako bi se postigao trajan mir, poručio je kineski predsjednik Xi Jinping u ponedjeljak omanskom sultanu.
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Kina je tradicionalno imala suzdržanu diplomatsku ulogu na Bliskom istoku, ali je pojačala napore u smirivanju napetosti usred američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je poremetio promet kroz Hormuški tjesnac i doveo do rasta globalnih troškova energije i pomorskog prijevoza, piše Reuters.
Xi Jinping omanskom je sultanu Haithamu bin Tariqu al-Saidu poručio da svijet prolazi kroz duboke promjene.
„Bliski istok i Perzijski zaljev ne bi smjeli postati arena za suparništvo velikih sila i geopolitičke sukobe. Mir i stabilnost u regiji zahtijevaju zajedničke napore svih strana u njihovu očuvanju i zaštiti”, izjavio je Xi, prema priopćenju kineskog Ministarstva vanjskih poslova.
Dodao je da se Kina dosljedno zalaže za zaustavljanje rata te da se nada kako može pridonijeti „mudrošću i rješenjima za prevladavanje sigurnosnih izazova u regiji”.
Kina je spremna ojačati komunikaciju i koordinaciju s arapskim državama, uključujući članice Vijeća za suradnju zaljevskih zemalja, kako bi zajednički radile na obnovi mira te postizanju dugoročne stabilnosti i sigurnosti, rekao je Xi.
U zajedničkoj izjavi koja sadrži 20 točaka obje su se strane složile da je potrebno ponovno uspostaviti normalnu i sigurnu plovidbu Hormuškim tjesnacem. Dvije zemlje također su pozvale Sjedinjene Američke Države i Iran da se okrenu mirnim rješenjima, vrate sporazumu postignutom u lipnju s ciljem okončanja sukoba te obnove dijalog.
Kinesko Ministarstvo vanjskih poslova kasnije je u ponedjeljak priopćilo da će Zhai Jun, posebni kineski izaslanik za Bliski istok, tijekom ovog mjeseca posjetiti Iran, Oman i Saudijsku Arabiju.
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