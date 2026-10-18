Uzbunu na Baltiku uzrokovali su — ukrajinski dronovi?

Litva je u nedjelju ujutro pozvala stanovnike središnjih i sjevernih dijelova zemlje da odu u skloništa zbog neidentificiranog letećeg objekta, priopćili su litavska vojska i Nacionalni centar za upravljanje krizama, a ukrajinski izvori napominju da je vjerojatno riječ o dronovima koje je Kijev koristio u napadu na Sankt Peterburg.