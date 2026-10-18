napad na Sankt Peterburg
Uzbunu na Baltiku uzrokovali su — ukrajinski dronovi?
Latvija, sjeverna susjedna zemlja Litve, izdala je žuto upozorenje za zračni prostor u nekim regijama uz granicu s Litvom, navodeći „moguću prijetnju”, priopćila je latvijska vojska.
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Litva je u nedjelju ujutro pozvala stanovnike središnjih i sjevernih dijelova zemlje da odu u skloništa zbog neidentificiranog letećeg objekta, priopćili su litavska vojska i Nacionalni centar za upravljanje krizama, a ukrajinski izvori napominju da je vjerojatno riječ o dronovima koje je Kijev koristio u napadu na Sankt Peterburg.
Ukrainian channel "Supernova+" reports that some of the Ukrainian drones used in today's massive attack on St Petersburg flew through Estonian and Latvian airspace. Earlier, air raid alerts were issued in Lithuania and Latvia following reports of drone flights within their airspace.— AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) October 18, 2026
Ukrajinski kanal „Supernova+“ s Telegrama izvještava da su neke od ukrajinskih bespilotnih letjelica korištenih u današnjem masovnom napadu na Sankt Peterburg letjele kroz zračni prostor Estonije i Latvije.
Ranije su u Litvi i Latviji izdana upozorenja na zračnu opasnost nakon dojava o letovima bespilotnih letjelica unutar njihova zračnog prostora.
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