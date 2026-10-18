Oglas

napad na Sankt Peterburg

Uzbunu na Baltiku uzrokovali su — ukrajinski dronovi?

author
N1 Info
|
18. lis. 2026. 12:06
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
A serviceman of the National Police Special Purpose Battalion Zaporizhzhia region controls a Gara reconnaissance and strike drone while they work at a position near a front line, amid Russia's attack on Ukraine
REUTERS/Stringer

Latvija, sjeverna susjedna zemlja Litve, izdala je žuto upozorenje za zračni prostor u nekim regijama uz granicu s Litvom, navodeći „moguću prijetnju”, priopćila je latvijska vojska.

Oglas

Litva je u nedjelju ujutro pozvala stanovnike središnjih i sjevernih dijelova zemlje da odu u skloništa zbog neidentificiranog letećeg objekta, priopćili su litavska vojska i Nacionalni centar za upravljanje krizama, a ukrajinski izvori napominju da je vjerojatno riječ o dronovima koje je Kijev koristio u napadu na Sankt Peterburg.

Ukrajinski kanal „Supernova+“ s Telegrama izvještava da su neke od ukrajinskih bespilotnih letjelica korištenih u današnjem masovnom napadu na Sankt Peterburg letjele kroz zračni prostor Estonije i Latvije.

Ranije su u Litvi i Latviji izdana upozorenja na zračnu opasnost nakon dojava o letovima bespilotnih letjelica unutar njihova zračnog prostora.

Teme
baltičke države dronovi litva zračna uzbuna zračni prostor

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ