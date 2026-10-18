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"moguća prijetnja"

Uzbuna na Baltiku: Građani upozoreni da idu u skloništa, aktivirani borbeni avioni

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Hina
|
18. lis. 2026. 08:56
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A US soldier opens the cockpit of one of their F16 fighter jets prior to the US-Philippines air force joint military exercise dubbed Cope Thunder at the former US air base Clark air base in Angeles City
TED ALJIBE / AFP

Litva je u nedjelju ujutro pozvala stanovnike središnjih i sjevernih dijelova zemlje da odu u skloništa zbog neidentificiranog letećeg objekta, priopćili su litavska vojska i Nacionalni centar za upravljanje krizama.

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Borbeni zrakoplovi NATO-ove zračne policije upućeni su na to područje, a zračna luka u Kaunasu bila je zatvorena oko sat vremena nakon što je izdano crveno upozorenje za zračni prostor, priopćio je centar.

Latvija, sjeverna susjedna zemlja Litve, izdala je žuto upozorenje za zračni prostor u nekim regijama uz granicu s Litvom, navodeći „moguću prijetnju”, priopćila je latvijska vojska.

U međuvremenu, uzbune u obje zemlje nakon oko sat vremena su ukinute, javlja Reuters. Ukrajinski dronovi posljednjih su mjeseci u više navrata ušli u zračni prostor NATO-a u zemljama baltičke regije.

Kijev je izjavio da su skrenuli s predviđene putanje zbog ruskog ometanja signala. To je potaknulo zabrinutost da se ruski rat u Ukrajini prelijeva preko granica NATO-a.

Poljska vojska izvijestila je također u nedjelju o mogućoj povredi svojeg zračnog prostora. Za sada nema potvrde da je neidentificirani objekt došao u poljski zračni prostor, objavila je vojska na društvenoj mreži X.

Vojska je priopćila da je na jugu regije Lublin rasporedila kopneni tim za potragu i spašavanje, koji pretražuje područje u potrazi za mogućim mjestom pada objekta.

Teme
baltičke zemlje dronovi nato povreda zračnog prostora rat u ukrajini

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