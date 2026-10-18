privremena ograničenja prometa
VIDEO / Masovni ukrajinski napad na Sankt Peterburg, Rusi kažu da su oborili 126 dronova
Ukrajinske snage izvele su masovan napad bespilotnim letjelicama na Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast, a ruska protuzračna obrana oborila je 126 dronova iznad te regije, izvijestio je guverner Aleksandar Drozdenko na svojem kanalu na Telegramu.
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Ruska Savezna agencija za zračni promet (Rosavijacija) priopćila je da je zračna luka Pulkovo uvela privremena ograničenja prometa. Dužnosnici zračne luke dodali su da su putnici i osoblje premješteni na sigurne lokacije, piše TASS.
U Sankt Peterburgu dronovi su gađali naftni terminal i civilnu infrastrukturu u četiri gradske četvrti, pri čemu nije bilo žrtava, potvrdio je guverner Aleksandar Beglov.
Krhotine dronova pogodile su obiteljsku kuću u blizini grada Kirovska i stambenu zgradu u Vsevoložsku, u Lenjingradskoj oblasti. U međuvremenu je ruski tehnološki div VK potvrdio napad dronom na svoj podatkovni centar, istaknuvši da sve njegove usluge nastavljaju normalno funkcionirati.
Ruska novinska agencija TASS objavila je pregled ključnih informacija o posljedicama napada.
Razmjeri napada
- Protuzračna obrana oborila je 126 dronova iznad Lenjingradske oblasti, izvijestio je Drozdenko.
- U Lenjingradskoj oblasti napadnuti su Nizino u Lomonosovskom okrugu, područje u blizini grada Kirovska i Vsevoložsk.
- Sankt Peterburg tijekom noći bio je izložen napadu vojnih bespilotnih letjelica, izjavio je Beglov.
- Udari i padovi krhotina zabilježeni su u Nevskom, Krasnoselskom, Krasnogvardejskom i Moskovskom okrugu Sankt Peterburga.
❗️At night, 🇷🇺St. Petersburg is under the most massive 🇺🇦UAV attack of all time. It has been ongoing all night, – Russian media. A hit has been recorded on JSC “Petersburg Oil Terminal” https://t.co/AmN57kGgUw— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 18, 2026
Posljedice napada
- Zračna luka Pulkovo obustavila je sve dolazne i odlazne letove, priopćila je Rosavijacija.
- Uprava zračne luke premjestila je putnike i osoblje na sigurne lokacije.
- Krhotine dronova oštetile su obiteljsku kuću u blizini Kirovska i stambenu zgradu u Vsevološku, izjavio je Drozdenko.
- U Nizinu su krhotine oštetile četiri parkirana vozila i izazvale požar.
- Krhotine dronova koje su pogodile dalekovode uzrokovale su lokalne prekide opskrbe električnom energijom.
- Dronovi su gađali podatkovni centar tvrtke VK, no iz kompanije su priopćili da sve njihove usluge i dalje normalno funkcioniraju.
- Na naftnom terminalu u Sankt Peterburgu izbio je požar, izvijestio je Beglov.
- Ruske hitne službe (EMERCOM) gase požare na objektima civilne infrastrukture u četiri gradska okruga Sankt Peterburga.
- U napadima nije bilo žrtava.
- Mogući su poremećaji u radu mobilnog interneta u Sankt Peterburgu.
- Operativni stožer pod vodstvom Beglova koordinira odgovor hitnih službi i suradnju nadležnih institucija.
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