Američki medij objavio najbolja odredišta na Balkanu: Na popis stavili i dva hrvatska mjesta

Pixabay

Američki portal Quartz objavio je popis najboljih odredišta na Balkanu za 2026. godinu, a među osam izdvojenih destinacija našli su se i hrvatska Istra te otok Brač. Posebnu pozornost privuklo je Sarajevo, koje je opisano kao grad zbog kojeg se isplati otputovati na Balkan.

Podijeli

Oglas

Prema pisanju Quartza, Balkan je jedna od najpodcjenjenijih europskih regija s obzirom na ono što nudi posjetiteljima. Od jadranske obale i planinskih dolina do bogate povijesti, regija obuhvaća niz različitih odredišta koja putnici često promatraju kao jednu cjelinu.

Iskusni putnici zato savjetuju da se ne pokušava obići cijeli Balkan tijekom jednog putovanja. Umjesto toga, preporučuju odabrati dvije do četiri zemlje, isplanirati rutu vodeći računa o autobusnim vezama i graničnim prijelazima te ostaviti barem jednu noć bez unaprijed određenog plana.

Sarajevo kao grad zbog kojeg vrijedi krenuti na put

Sarajevo je u tekstu izdvojeno kao jedno od odredišta koja sama po sebi opravdavaju putovanje na Balkan.

Quartz ističe njegovu povijesnu jezgru u kojoj se na malom prostoru isprepleću osmanska Baščaršija, tradicionalna kultura ispijanja kave, austrougarska arhitektura, džamije, židovska baština i ostaci olimpijske infrastrukture.

Na pojedinim zgradama i danas su vidljivi tragovi opsade iz 1990-ih, što gradu daje dodatnu povijesnu slojevitost. Sarajevo se opisuje kao lijep i gostoljubiv grad koji zaslužuje više od kratkog turističkog obilaska.

Kao prirodan nastavak putovanja preporučuje se Mostar, udaljen približno dva sata. Posjetiteljima se savjetuje da Stari most obiđu rano ujutro, a zatim istraže mirnije ulice izvan najpoznatijeg turističkog dijela grada.

Istra među najboljim odredištima za ljubitelje hrane i vina

Među izdvojenim destinacijama nalazi se i Istra, koju regionalni turistički vodiči za 2026. godinu opisuju kao jedno od vodećih balkanskih odredišta za gastronomska putovanja.

Poluotok je poznat po tartufima, nagrađivanim maslinovim uljima i obiteljskim vinarijama u kojima se proizvode malvazija i teran.

Prednost Istre su i relativno male udaljenosti između mjesta, zbog čega je pogodna za istraživanje automobilom.

Posebno se ističu slikoviti gradići na brežuljcima, kamene ulice, umjetničke radionice i mali vinski barovi koji posjetiteljima omogućuju upoznavanje lokalne gastronomske ponude.

Kotor privlači spojem planina i mora

Crnogorski Kotor također se našao na popisu, a njegov zaljev opisan je kao jedno od omiljenih odredišta iskusnih putopisaca koji poznaju Balkan.

Srednjovjekovni stari grad okružen je zidinama, dok se iznad njega uzdižu planine s pogledom na zaljev nalik fjordu.

Jedan od glavnih doživljaja uspon je do tvrđave iznad grada, odakle se pruža pogled na cijeli zaljev. Uz uobičajenu popločenu stazu postoji i neslužbena, manje poznata ruta, namijenjena fizički spremnijim posjetiteljima.

Za obilazak Kotora preporučuju se svibanj, lipanj i rujan, kada su gužve manje nego tijekom vrhunca ljetne sezone.

Ohrid i Mavrovo među prirodnim atrakcijama

Ohridsko jezero u Sjevernoj Makedoniji opisano je kao jedno od mjesta s najposebnijim ugođajem u regiji, privlačno tijekom cijele godine.

Za siječanj se posebno izdvaja Vevčanski karneval, jedan od najstarijih festivala na Balkanu koji se održavaju u kontinuitetu.

Budući da je Ohrid izvan regije manje poznat od nekih drugih europskih jezerskih odredišta, ondje su i turističke gužve manje.

Na popisu je i Nacionalni park Mavrovo, koji se ističe kao planinska alternativa obalnim destinacijama.

Njegova prepoznatljiva znamenitost je jezero s djelomično potopljenom kamenom crkvom, dok svježiji planinski zrak pruža predah od ljetnih vrućina.

U srpnju se ondje održava i trodnevna Galička svadba, tradicionalna manifestacija poznata po narodnim nošnjama, bubnjevima i stoljetnim običajima.

Priština kao jedna od najpodcjenjenijih prijestolnica

Quartz je među preporučena odredišta uvrstio i Prištinu, koju opisuje kao jednu od najpodcjenjenijih prijestolnica Balkana, ali i Europe.

Prema navodima iz teksta, približno polovica stanovnika mlađa je od 25 godina, što gradu daje izraženu mladenačku atmosferu.

Među atrakcijama u okolici izdvajaju se utočište za medvjede i manastir Gračanica, dok se ljubiteljima planinarenja preporučuje klanac Rugova u blizini Peći.

Albanska rivijera kao povoljnija alternativa poznatim ljetovalištima

Južna obala Albanije, uključujući Dhërmi, također je među preporučenim odredištima za ljeto 2026. godine.

Područje je poznato po sivim vapnenačkim liticama koje se spuštaju prema tirkiznom moru.

Dhërmi se sastoji od mirnijeg gornjeg sela s kamenim ulicama i crkvama te donjeg dijela uz plažu.

Turistički vodiči ističu da su cijene ondje znatno niže nego u poznatijim hrvatskim obalnim odredištima, uz manje gužve. Ipak, upozoravaju da bi takve prednosti mogle postupno nestajati.

Brač kao mirnija alternativa Hvaru

Druga hrvatska destinacija na popisu je otok Brač, poznat ponajprije po plaži Zlatni rat, čiji se oblik mijenja pod utjecajem morskih struja.

Quartz ga preporučuje kao dio putovanja koje uključuje više dalmatinskih odredišta, među kojima su Hvar i Split.

Brač se pritom ističe kao mirnija alternativa Hvaru, osobito za putnike koji su već posjetili poznatije hrvatske gradove i žele istražiti drugačiju stranu jadranske obale.

Osam izdvojenih odredišta na Balkanu za 2026. godinu

Na Quartzovu popisu nalaze se Sarajevo, Kotor, Istra, Ohrid, Albanska rivijera, Nacionalni park Mavrovo, Priština i Brač.

Zajedničko im je to što nude različite oblike odmora, od povijesnih gradova i gastronomskih putovanja do planinskih krajolika i jadranskih plaža.