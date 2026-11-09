Vanjskopolitički analitičar
Milavić o izraelskim izborima: "Ključni faktor bit će što Eisenkot želi s arapskim strankama"
N1 Hrvatska
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09. stu. 2026. 16:33
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Gost naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo bio je Esmir Milavić, urednik vanjske politike N1 BiH. Razgovarali su o raspletu parlamentarnih izbora u Državi Izrael.
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