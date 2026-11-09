Hrstić o optužbama za politički utjecaj u slučaju Zadravec: "Vrijeme će dokazati suprotno"

Na ponovni upit je li imala prijedlog izdvajanja dijela liječnika iz sustava radiologije i jesu li oni protiv toga, Hrstić je odgovorila da su komunicirali o onome o čemu je uprava prethodno razgovarala s njima – na koji način zadržati uslugu, ali i osigurati da međuljudski odnosi budu u redu.