Oglas

PREDSTOJNICA U VINOGRADSKOJ

Hrstić o optužbama za politički utjecaj u slučaju Zadravec: "Vrijeme će dokazati suprotno"

author
Hina
|
09. stu. 2026. 18:20
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_051126_161925198
Patrik Macek/PIXSELL

Ministrica zdravstva Irena Hrstić u ponedjeljak je izrazila uvjerenje da će ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice Davor Vagić odgovoriti na pitanja i nedoumice vezane uz izbor predstojnice Zavoda za radiologiju Dijane Zadravec te da će "vrijeme dokazati" da nije bilo političkog utjecaja.

Oglas

Vagić je za danas poslijepodne dao izjacvu o aktualnoj situaciji u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju gdje je dio liječnika najavio otkaze ako Zadravec dođe na dužnost predstojnice.

Govorio je o trenutačnom funkcioniranju KBC-a, kontinuitetu zdravstvene skrbi i nastavku razgovora s liječnicima radiolozima.

Ministrica odbacuje sumnje u politički utjecaj

Ministricu Hrstić novinari su pitali može li se otkloniti sumnja da se, kako tvrdi oporba, politički utjecalo na natječaj, a ona je odgovorila da će "vrijeme dokazati suprotno".

"Mislim da svaki natječaj koji se provodi ima svoje jasne propozicije i jasne zakonitosti provedbe natječaja, ovog i bilo kojeg drugog i mislim da će vrijeme dokazati suprotno", kazala je.

Odgovorila je i na pitanje je li to pokazatelj da postoji problem u sustavu zdravstva, u vezi imenovanja i provođenja natječaja.

"U Hrvatskoj ima više od 60-ak bolnica, a svaka bolnica ima 10 do 20 rukovodećih mjesta. Da je problem u sustavu, mislim da bi tema bila puno češća", ustvrdila je.

O mogućem izdvajanju dijela liječnika iz radiologije

Na upit je li u petak na sastanku liječnicima predložila izdvajanje Zavoda za tumore iz sustava radiologije, odgovorila je da su na sastanku razgovarali o izazovima i problemima te naglasila da je sama organizacija posla i funkcioniranje zavoda u ingerenciji uprave bolnice.

Na ponovni upit je li imala prijedlog izdvajanja dijela liječnika iz sustava radiologije i jesu li oni protiv toga, Hrstić je odgovorila da su komunicirali o onome o čemu je uprava prethodno razgovarala s njima – na koji način zadržati uslugu, ali i osigurati da međuljudski odnosi budu u redu.

"Nisam stekla dojam da su protiv toga. Sastanak je bio konstruktivan, kreativan i pozitivan i nije bilo negativnog komentara pa ni negativnih emocija", rekla je Hrstić u izjavi uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
dijana zadravec irena hrstić kbc sestre milosrdnice

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ