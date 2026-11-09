PREDSTOJNICA U VINOGRADSKOJ
Hrstić o optužbama za politički utjecaj u slučaju Zadravec: "Vrijeme će dokazati suprotno"
Ministrica zdravstva Irena Hrstić u ponedjeljak je izrazila uvjerenje da će ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice Davor Vagić odgovoriti na pitanja i nedoumice vezane uz izbor predstojnice Zavoda za radiologiju Dijane Zadravec te da će "vrijeme dokazati" da nije bilo političkog utjecaja.
Oglas
Vagić je za danas poslijepodne dao izjacvu o aktualnoj situaciji u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju gdje je dio liječnika najavio otkaze ako Zadravec dođe na dužnost predstojnice.
Govorio je o trenutačnom funkcioniranju KBC-a, kontinuitetu zdravstvene skrbi i nastavku razgovora s liječnicima radiolozima.
Ministrica odbacuje sumnje u politički utjecaj
Ministricu Hrstić novinari su pitali može li se otkloniti sumnja da se, kako tvrdi oporba, politički utjecalo na natječaj, a ona je odgovorila da će "vrijeme dokazati suprotno".
"Mislim da svaki natječaj koji se provodi ima svoje jasne propozicije i jasne zakonitosti provedbe natječaja, ovog i bilo kojeg drugog i mislim da će vrijeme dokazati suprotno", kazala je.
Odgovorila je i na pitanje je li to pokazatelj da postoji problem u sustavu zdravstva, u vezi imenovanja i provođenja natječaja.
"U Hrvatskoj ima više od 60-ak bolnica, a svaka bolnica ima 10 do 20 rukovodećih mjesta. Da je problem u sustavu, mislim da bi tema bila puno češća", ustvrdila je.
O mogućem izdvajanju dijela liječnika iz radiologije
Na upit je li u petak na sastanku liječnicima predložila izdvajanje Zavoda za tumore iz sustava radiologije, odgovorila je da su na sastanku razgovarali o izazovima i problemima te naglasila da je sama organizacija posla i funkcioniranje zavoda u ingerenciji uprave bolnice.
Na ponovni upit je li imala prijedlog izdvajanja dijela liječnika iz sustava radiologije i jesu li oni protiv toga, Hrstić je odgovorila da su komunicirali o onome o čemu je uprava prethodno razgovarala s njima – na koji način zadržati uslugu, ali i osigurati da međuljudski odnosi budu u redu.
"Nisam stekla dojam da su protiv toga. Sastanak je bio konstruktivan, kreativan i pozitivan i nije bilo negativnog komentara pa ni negativnih emocija", rekla je Hrstić u izjavi uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas