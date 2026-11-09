Hrstić o slučaju Zadravec: "Meni je poznato da je pristigla samo jedna žalba"

''U konačnici je 11 osoba hospitalizirano, od kojih se njih pet priprema za otpust. Kliničko stanje pacijenata je dobro, nitko nije ugrožen, a ovi ostali će i dalje biti na opservaciji'', rekla je ministrica Irena Hrstić novinarima uoči Hinine konferencije "Zdravstveni izazovi današnjice".