BOLNICA IMA SVE PODATKE
Hrstić o slučaju Zadravec: "Meni je poznato da je pristigla samo jedna žalba"
Ministrica zdravstva Irena Hrstić izjavila je u ponedjeljak da se od 11 osoba hospitaliziranih nakon nedjeljne prometne nesreće na autocesti A3 kod Ivanić-Grada, njih pet priprema za otpust te da nitko od pacijenata nije životno ugrožen.
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''U konačnici je 11 osoba hospitalizirano, od kojih se njih pet priprema za otpust. Kliničko stanje pacijenata je dobro, nitko nije ugrožen, a ovi ostali će i dalje biti na opservaciji'', rekla je ministrica Irena Hrstić novinarima uoči Hinine konferencije "Zdravstveni izazovi današnjice".
U prometnoj nesreći koja se u nedjelju ujutro dogodila kod čvora Ivanić-Grad, prevrnuo se autobus srpskih registarskih oznaka pri čemu su dvije osobe poginule, šest ih je teško, a 27 lakše ozlijeđeno.
Svi ozlijeđeni su u roku od sat vremena bili u bolnicama, dodala je Hrstić te još jednom pohvalila promptnu reakciju svih žurnih službi.
O smrtnom slučaju na psihijatriji
Ministrica zdravstva izrazila je sućut obitelji 32-godišnjeg muškarca koji je umro u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.
''Okolnosti slučaja su izrazito zabrinjavajuće jer imamo situaciju oboljelog pacijenta, odnosno pokojnika, a s druge strane zdravstvene djelatnike iz djelatnosti psihijatrije. Ministarstvo zdravstva postupa po prijavi koja je stigla po opunomoćeniku obitelji i postupa se s razine zdravstvene inspekcije'', kazala je Hrstić.
Policija sumnja da se u Jankomiru radi o ubojstvu, a četvorici medicinskih tehničara određen je istražni zatvor. Zbog njihova uhićenja u ponedjeljak je ispred Klinike održan prosvjed medicinskih tehničara.
Hrstić o slučaju Zadravec: Bolnica ima informaciju o broju žalbi
Što se tiče imenovanja Dijane Zadravec na dužnost predstojnice Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice, ministrica kaže kako informaciju o broju žalbi na taj natječaj ima sama ustanova.
"Meni je poznato da je pristigla jedna žalba", rekla je ministrica.
Naglasila je i kako su način organizacije, model organizacije i izazovi, u ingerenciji ravnatelja i uprave bolnice.
Mentalno zdravlje i debljina kao dva velika javnozdravstvena izazova, mogućnosti njihove prevencije i liječenja te uloga zdravstvenog sustava u središtu su konferencije "Zdravstveni izazovi današnjice", koju je Hrvatska izvještajna novinska agencija organizirala u Zagrebu.
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