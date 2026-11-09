"NEKA PROPJEVA DO KRAJA"
Selak Raspudić o Zadravec: "Mene ona muči kad šuti"
Marija Selak Raspudić pozvala je Dijanu Zadravec da iznese sve što zna o navodnoj korupciji u zdravstvu, poručivši kako bi saborsko istražno povjerenstvo trebalo rasvijetliti političko kadroviranje u bolnicama.
Oglas
Predsjednica stranke Drito gostovala je u emisiji HRT-a "Oporbeni zarez", gdje je komentirala ponovno imenovanje Zadravec za predstojnicu Zavoda za radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice, nakon čega je više liječnika s tog odjela dalo otkaz.
Selak Raspudić podsjetila je da je Zadravec još 2021. javno govorila o korupciji u zdravstvu i tvrdila da ima dokaze koji kompromitiraju tadašnje čelnike, među kojima je spominjala i predsjednika Hrvatskog sabora. Međutim, smatra da ta priča nikada nije dobila rasplet.
"Mene ne muči toliko Dijana Zadravec kad govori, mene ona muči kad šuti, tu si ja postavljam pitanje", rekla je, dodajući kako je Zadravec nakon javnih istupa prestala govoriti o tim navodima, dok je istodobno napredovala na radnome mjestu.
Podsjetila je i na bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, kojeg je Zadravec ranije prozivala, a koji se također vratio na posao u Vinogradskoj bolnici.
"Je li njihova šutnja plaćena tim radnim mjestima?", upitala je.
Pozvala Zadravec da progovori
Selak Raspudić smatra da bi istražno povjerenstvo trebalo ispitati i navode o nepravilnostima u nabavi medicinske opreme te utjecaju politike na kadrovske odluke u bolnicama. Ponovno je pozvala Zadravec da javno iznese sve informacije koje ima.
"Neka Dijana Zadravec progovori i propjeva do kraja pa da imamo konkretan politički epilog svih ljudi koji su upleteni u ovakav način funkcioniranja zdravstva", poručila je.
Govoreći o smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, upozorila je i na problem vezivanja pacijenata u psihijatrijskim ustanovama. Istaknula je da treba ispitati sve okolnosti tragedije, ali i otvoriti pitanje uvjeta rada medicinskog osoblja te zaštite prava pacijenata.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas