"Kad vidite što se dogodilo, pada mi na pamet grčka riječ hibris – obijest. Izazivaš bogove i srljaš u propast. On je izazvao bogove i radio stvari koje nisu bile zamislive. Da vi odete tako daleko u vrijeđanju ljudi, da započnete rat s Iranom protiv savjeta svojih najbližih ljudi, da se ponašate kao da nikakvih posljedica vaših poteza neće biti... Meni je dokaz da će se nešto veliko dogoditi na ovim izborima njegov posljednji istup. Kad su svi očekivali da će pokušati podići stranku, on se pojavio ispred bazena u Washingtonu i govorio doslovce samo o tom bazenu, na koji je potrošio valjda 14 milijuna eura. Rekao je jednu nevjerojatnu stvar: 'Ispunio sam više obećanja nego što sam dao'. To pokazuje tu obijest: 'Ja mogu što hoću, ja mogu vrijeđati, meni se neće ništa dogoditi'. Iz grčkih mitova još znamo da takvo ponašanje vodi u propast. I njega je dovelo u propast. On se nagubio na izborima, ovo su treći izbori na sredini mandata koje je izgubio, ali da biste našli ovakav poraz, morate otići daleko u prošlost da biste vidjeli ovakvo preokretanje Senata", rekao je Špelić.