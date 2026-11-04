Analiza za N1
Špelić o Trumpovu porazu: "Izazivaš bogove i srljaš u propast"
Povjesničar, filozof i dugogodišnji novinar Dario Špelić gostovao je u Novom danu N1 televizije, gdje je s Bornom Šmerom analizirao rezultate američkih izbora na sredini predsjedničkog mandata. Posebno se osvrnuo na izborni poraz republikanaca, ulogu Donalda Trumpa i promjene u odnosu političkih snaga u Washingtonu.
Govoreći o Jamesu Talaricu, demokratskom političaru koji je na ovim izborima ostvario značajan uspjeh osvojivši mjesto u američkom Senatu u Teksasu, Špelić je istaknuo da je njegova kampanja bila izgrađena na priči o borbi Davida protiv Golijata. Talarico je tako postao prvi demokrat koji je nakon 1988. godine pobijedio na izborima za Senat u toj saveznoj državi, u kojoj republikanci desetljećima dominiraju. Biračima se predstavljao kao alternativa takvoj političkoj dominaciji, naglašavajući poruke ljubavi, zajedništva i suprotstavljanja utjecaju takozvanog velikog novca (eng. big money) na politiku.
"Talarico je skrojio savršenu poruku, izaziva politički establishment koji vlada Teksasom desetljećima. Još 80-ih godina u Teksasu je bio posljednji demokratski senator. On je poruku složio briljantno i imao je protukandidata iz snova, čovjeka koji je napravio sve da sebi puca u nogu. Tu dolazimo do pravog problema republikanaca. Demokratski kandidati bili su dobri, ali sve to bez Trumpa i njegovog inženjeringa u Republikanskoj stranci ne bi bilo moguće", rekao je Špelić aludirajući na promašenu kampanju Kena Paxtona.
Špelić pritom ističe da je pitanje bi li Talarico pobijedio da mu je protukandidat bio neki od iskusnih republikanskih senatora, a ne Ken Paxton, koji je, prema njegovoj ocjeni, vlastitim potezima naštetio svojoj kampanji.
Pravi gubitnik ovih izbora, smatra Špelić, upravo je Donald Trump, koji je već treći put republikance doveo do teškog izbornog poraza.
Što izborni rezultati poručuju Trumpu?
"Kad vidite što se dogodilo, pada mi na pamet grčka riječ hibris – obijest. Izazivaš bogove i srljaš u propast. On je izazvao bogove i radio stvari koje nisu bile zamislive. Da vi odete tako daleko u vrijeđanju ljudi, da započnete rat s Iranom protiv savjeta svojih najbližih ljudi, da se ponašate kao da nikakvih posljedica vaših poteza neće biti... Meni je dokaz da će se nešto veliko dogoditi na ovim izborima njegov posljednji istup. Kad su svi očekivali da će pokušati podići stranku, on se pojavio ispred bazena u Washingtonu i govorio doslovce samo o tom bazenu, na koji je potrošio valjda 14 milijuna eura. Rekao je jednu nevjerojatnu stvar: 'Ispunio sam više obećanja nego što sam dao'. To pokazuje tu obijest: 'Ja mogu što hoću, ja mogu vrijeđati, meni se neće ništa dogoditi'. Iz grčkih mitova još znamo da takvo ponašanje vodi u propast. I njega je dovelo u propast. On se nagubio na izborima, ovo su treći izbori na sredini mandata koje je izgubio, ali da biste našli ovakav poraz, morate otići daleko u prošlost da biste vidjeli ovakvo preokretanje Senata", rekao je Špelić.
Razmjere ovogodišnjeg preokreta dobro ilustrira podatak da su demokrati 1958. godine republikancima preoteli čak 13 mjesta u Senatu, što je ostao najveći takav prijenos mandata u američkoj povijesti.
Koliko moći Trumpu ostaje nakon izbora?
Iako izborni rezultati mijenjaju odnos snaga u Washingtonu, Trump i dalje raspolaže širokim predsjedničkim ovlastima. No Špelić upozorava da moć američkog predsjednika nije neograničena te da bi mu novi sastav Kongresa mogao znatno otežati provedbu političkih odluka. Pritom se otvara i pitanje Trumpove političke budućnosti, osobito u kontekstu sljedećih predsjedničkih izbora.
"Američki predsjednik najmoćnija je demokratski izabrana osoba na svijetu, naziva ga se konstitutivnim monarhom. On ima ovlasti. Može raditi puno toga u vanjskoj i unutarnjoj politici, može započinjati ratove, vladati izvršnim odredbama, ali pitanje je koliko je slobodan. Posebno Republikanska stranka mora razmišljati gdje će on biti za dvije godine. Ideja da on ponovno ide po mandat je nevjerojatna", rekao je Špelić.
Američki politički sustav temelji se na podjeli vlasti između predsjednika, Kongresa i sudova. Iako predsjednik zadržava izvršne ovlasti neovisno o tome koja stranka kontrolira Kongres, zakonodavna vlast može mu ograničiti prostor za djelovanje. Kongres, među ostalim, odlučuje o saveznom proračunu, donosi zakone i provodi nadzor nad izvršnom vlasti, što u slučaju političkog sukoba može dovesti do ozbiljnih blokada.
"On još uvijek može imati silu, ali to će biti daleko od situacije prije ovih izbora. Kad imate Predstavnički dom i Senat, to je drugačije. Postoji puno načina da Kongres zagorča život predsjedniku i to će vjerojatno raditi", dodao je.
Špelić smatra da odgovornost za težak izborni poraz republikanaca ponajprije snosi sam Trump. "Glavni razlog izbornog potopa republikanaca upravo Donald Trump i način na koji je vladao", zaključuje Špelić.
Pogledajte snimku cijelog razgovora:
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare