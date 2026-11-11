U toj Klinici, čiji je osnivač Grad Zagreb, 21. listopada umro je Kristijan Josip Periš (32), a zbog sumnje na teško ubojstvo, sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor četvorici medicinskih tehničara, izvijestili su u nedjelju, 8. studenoga, policija i Županijsko državno odvjetništvo. U međuvremenu, u javnost je dospjela snimka videonadzora na kojoj se vidi kako medicinski tehničari pritišću koljenom vrat pacijenta vezanog za krevet, udaraju ga u trbuh i prsa, a lice mu pritišću jastukom.