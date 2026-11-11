"vlst štiti vlastiti imidž"
Klub Drito traži ostavku ravnateljice Klinike za psihijatriju Majde Grah
Klub oporbenih gradskih zastupnika Drito uputio je u srijedu zaključak zagrebačkoj Gradskoj skupštini kojim gradonačelnika Tomislava Tomaševića poziva da bez odgode poduzme sve potrebne radnje za razrješenje ravnateljice Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, Majde Grah.
U toj Klinici, čiji je osnivač Grad Zagreb, 21. listopada umro je Kristijan Josip Periš (32), a zbog sumnje na teško ubojstvo, sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor četvorici medicinskih tehničara, izvijestili su u nedjelju, 8. studenoga, policija i Županijsko državno odvjetništvo. U međuvremenu, u javnost je dospjela snimka videonadzora na kojoj se vidi kako medicinski tehničari pritišću koljenom vrat pacijenta vezanog za krevet, udaraju ga u trbuh i prsa, a lice mu pritišću jastukom.
“Povod za podnošenje ovog prijedloga je smrt pacijenta u Klinici 21. listopada, do koje je došlo u okolnostima primjene mjera prisile”, navodi Klub i napominje da se njegov prijedlog odnosi na odgovornost za upravljanje ustanovom i nadzor nad njezinim radom, koja ne ovisi o ishodu kaznenog postupka.
Okolnosti se mogle utvrditi iz postojeće dokumentacije
Pozivajući se na javno dostupne informacije prema kojima je ravnateljica Grah snimku videonadzora događaja 21. listopada pregledala 4. studenoga, nakon što dio zaposlenika nije dostavio očitovanja o incidentu, Klub navodi kako su se okolnosti događaja mogle utvrditi iz postojeće dokumentacije, neovisno o očitovanjima zaposlenika.
Pritom precizira da je Pravilnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene propisano da se smrt svake osobe analizira na stručnom kolegiju te da se medicinska dokumentacija s mišljenjem kolegija dostavi Povjerenstvu za unutarnji nadzor najkasnije u roku od sedam dana od smrti.
Ako je ravnateljica dan nakon smrti pacijenta, 22. listopada, naložila obdukciju i unutarnji nadzor, znači da je bila obaviještena da se radi o neuobičajenom i tragičnom incidentu čiji je uzrok nužno utvrditi, zaključuje Klub pozivajući se na javno dostupne informacije.
“Zar je stoga moguće da javnost u ovakvoj situaciji mora uporno slušati nemušta obrazloženja da je stvar postala sumnjiva tek nakon naglih odlazaka na bolovanje? Zar odlazak na bolovanje doista budi veću sumnju, nego smrt tridesetogodišnjaka u naponu fizičke snage”, pita se Klub.
“Ako se, uz takvo saznanje, ravnateljica nije odmah upoznala sa sadržajem snimke, nazvala policiju i prijavila slučaj, onda je riječ o nedopustivom nemaru koji je razlog za neopozivu ostavku”, naglašava Klub.
Aktualna vlast štiti vlastiti imidž umjesto javnog interesa
Podsjeća da u nasilnom postupanju s pacijentom nije sudjelovao pojedinac, nego, prema javno dostupnim snimkama, čitav niz članova osoblja navedene Klinike.
“Ako je pak ravnateljica od početka upoznata sa sadržajem snimke i pojedinostima incidenta i stvar je prijavila s odgodom, onda je riječ o sustavnom obmanjivanju javnosti s ciljem zataškavanja slučaja što je također dovoljan razlog za neopozivu ostavku, a i potencijalno kazneno djelo”, poručuje Drito.
Tražeći razrješenje ravnateljice Grah, taj Klub podsjeća kako je Grad Zagreb, u slučaju bivšeg ravnatelja Klinike, već pokazao da ima mehanizme za brzo postupanje kada utvrdi upravljačke propuste. Ako je osnivač mogao tako postupiti zbog nepravilnosti u poslovanju, isto mora učiniti nakon smrti pacijenta u istoj ustanovi, naglašava.
Reakciju osnivača klinike, predstavnika aktualne zagrebačke vlasti, Klub Drito ocjenjuje potpuno neprihvatljivom i usmjerenom prema zaštiti vlastitog imidža umjesto javnog interesa. Osnivač umjesto vlastite detaljne istrage uporno ističe dobro i promptno postupanje Uprave bolnice, unatoč nedopustivoj odgodi u postupanju, poručuju iz Kluba.
"Oni kojima je povjereno upravljanje javnom ustanovom moraju snositi odgovornost kada ustanova ne ispuni temeljnu zadaću zaštite života i sigurnosti pacijenata", ističu iz Kluba Drito i objašnjavaju da svojim zaključkom pozivaju Tomaševića da, u okviru svojih osnivačkih ovlasti, bez odgode poduzme sve potrebne radnje za razrješenje ravnateljice Grah, kao što je to učinio u slučaju prethodnog ravnatelja, te da o poduzetom izvijesti Gradsku skupštinu.
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