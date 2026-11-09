O smrti pacijenta u Jankomiru oglasila se policija: Donosimo detalje

"Sumnja se da su osumnjičeni 21. listopada 2026. oko 20 sati u Zagrebu, u zdravstvenoj ustanovi na zapadu grada Zagreba, postupali protivno pravilima medicinske struke i dužnoj pažnji prema duševno bolesnom pacijentu. Naime, dok je oštećeni pacijent ležao na krevetu, djelomično vezan remenjem te se u trenutku duševne rastrojenosti pokušavao osloboditi i ustati, osumnjičena četvorica zaposlenika ustanove su ga zajednički u tome sprečavali i sputavali uporabom tjelesne snage. Opisanim radnjama oštećenom su nanesene ozljede uslijed kojih je preminuo", navode u policiji i dodaju: