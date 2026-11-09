"TEŠKO UBOJSTVO"
O smrti pacijenta u Jankomiru oglasila se policija: Donosimo detalje
Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad četvoricom muškaraca privedenih zbog sumnje u počinjenje teškog ubojstva Kristijana Josipa Periša u bolnici Sveti Ivan.
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Kako kažu u policiji, riječ je o osobama starosti 32, 22, 52 i 28 godina, a tereti ih se za počinjenje kaznenog djela "Teško ubojstvo" iz članka 111. točke 2. Kaznenog zakona na štetu 32-godišnjaka.
"Sumnja se da su osumnjičeni 21. listopada 2026. oko 20 sati u Zagrebu, u zdravstvenoj ustanovi na zapadu grada Zagreba, postupali protivno pravilima medicinske struke i dužnoj pažnji prema duševno bolesnom pacijentu. Naime, dok je oštećeni pacijent ležao na krevetu, djelomično vezan remenjem te se u trenutku duševne rastrojenosti pokušavao osloboditi i ustati, osumnjičena četvorica zaposlenika ustanove su ga zajednički u tome sprečavali i sputavali uporabom tjelesne snage. Opisanim radnjama oštećenom su nanesene ozljede uslijed kojih je preminuo", navode u policiji i dodaju:
"Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, svi osumnjičeni su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke, dok je kaznena prijava podnesena nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu."
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