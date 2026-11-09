Zajednica Projektgradnja plus i Valakon odabrana je za obnovu sedam zgrada u bloku Gornji Grad 2, s ponudom od 6,41 milijuna eura, što je oko 292.000 eura ispod procjene od 6,7 milijuna. Za taj blok stiglo je pet ponuda, a ponuda tvrtke Loading odbijena je jer tvrtka nije dostavila jamstvo za ozbiljnost ponude.