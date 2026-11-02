Kupujete stan koji još nije izgrađen? Prije kapare provjerite ovih pet stvari

Provjerite građevinsku dozvolu i zemljišne knjige. Zatražite pravomoćnu građevinsku dozvolu koja se odnosi na konkretan projekt i provjerite odgovara li odobreni projekt onome što se prodaje. Sama lokacijska dozvola ili potvrda da je zahtjev za dozvolu predan nisu isto što i pravomoćna građevinska dozvola. U zemljišnoknjižnom izvatku provjerite tko je upisan kao vlasnik zemljišta te postoje li hipoteke, zabilježbe sporova ili drugi tereti. Ako investitor nije vlasnik, potrebno je provjeriti pravnu osnovu po kojoj gradi i prodaje stanove.