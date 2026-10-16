Porez na nekretnine u Zagrebu raste za 60 posto. Ovoliko će se plaćati za stan od 50 kvadrata

"U tržišnoj ekonomiji mi naprosto ljude ne možemo natjerati da te stanove prodaju, poklone. Ja sam kao i svi vi ovdje za to da ljudi imaju priuštivo stanovanje, međutim, trenutno je ta ponuda vrlo neelastična", rekao je Mikša te poručio da će se samo izgradnjom novih stanova za priuštivo stanovanje doći do toga da i cijene tih stanova počnu padati.