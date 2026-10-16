PROŠAO TOMAŠEVIĆEV PRIJEDLOG
Porez na nekretnine u Zagrebu raste za 60 posto. Ovoliko će se plaćati za stan od 50 kvadrata
Porez na nekretnine u Zagrebu će se od 1. siječnja 2027. povećati s pet na maksimalnih osam eura po četvornom metru godišnje, izglasala je u petak na sjednici zagrebačka Gradska skupština prihvativši taj prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, uz oštro protivljenje oporbe.
Za povećanje poreza na nekretnine glasovalo je 24 zastupnika, a sedam ih je glasovalo protiv te odluke.
Oporbeni klubovi HDZ-DP-HSU, Drito i Zagrepčanke još su u četvrtak, prvog dana sjednice kod utvrđivanja dnevnog reda tražili da se ta točka makne s dnevnog reda, ali u tome nisu uspjeli jer su ih nadglasali klubovi vladajućih zastupnika iz Možemo! i SDP-a.
Oporba: Porez se povećava za 60 posto
Predsjednica Kluba zastupnika Drita Dragana Turkalj ocijenila je da je taj prijedlog nepravedan i neutemeljen te da se na tom primjeru "vrlo lijepo razotkriva nerazumijevanje pojma privatnog vlasništva od strane Možemo! i SDP-a, a i njihova suradnja s HDZ-om kad treba objeručke prigrliti državne odluke koje pašu vladajućima u našem gradu. Parada licemjerstva u punom sjaju", poručila je Turkalj.
Istaknula je da ova gradska vlast u pet godina mandata nije uspjela učiniti stanovanje priuštivijim, kvadrati u Zagrebu sve su skuplji kao i najam, a sada nakon što Zagreb već ima najviše zakonom dopuštene stope poreza na dohodak, gradonačelnik predlaže da i porez na nekretnine bude na zakonskom maksimumu, poskupljuje ga za 60 posto.
Turkalj je rekla da gradonačelnik Tomašević svoj prijedlog ne brani konkretnim analizama, već, kako je rekla, "pričom u maniri dobrog pripovjedača o 55.000 praznih stanova i porukom da će ovaj novi namet stanovanje u Zagrebu učiniti dostupnijim i priuštivijim".
Kaže da Tomašević "namjerno izostavlja reći" da mu Zakon dopušta da porez po kvadratu u Zagrebu bude 60 centi, a zaboravlja reći i da porez na nekretnine može biti određen po zonama, ulicama, naseljima. Ne objašnjava ni zašto je porez baš maksimalnih osam eura.
HDZ: Mjera neće potaknuti stavljanje stanova na tržište
Zastupnik HDZ-a Neven Mikša rekao je da mu povećanje tog poreza "više liči na Superhika, koji uzima siromašnima da bi dao bogatima".
"Ta mjera što se tiče stavljanja stanova na tržište neće napraviti ništa", poručio je Mikša. Opovrgnuo je i tvrdnje da Grad nema ništa od tih stanova koji stoje prazni te rekao da ima, jer se plaća komunalna naknada.
"U tržišnoj ekonomiji mi naprosto ljude ne možemo natjerati da te stanove prodaju, poklone. Ja sam kao i svi vi ovdje za to da ljudi imaju priuštivo stanovanje, međutim, trenutno je ta ponuda vrlo neelastična", rekao je Mikša te poručio da će se samo izgradnjom novih stanova za priuštivo stanovanje doći do toga da i cijene tih stanova počnu padati.
Grad: U Zagrebu je oko 55.000 praznih stanova
Na sjednici nije bio gradonačelnik Tomašević, pa je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet u završnom obraćanju upozorio da se radi o pokušaju borbe s najvećim problemom koji imaju gradovi danas, a to je "stambena kriza". Rekao je da je u Zagrebu 350.000 stanova, stambenih jedinica, a da je od toga jedna šestina prazno, oko 55.000.
Također je rekao da je drugi alarmantni podatak da je omjer stanova za kratkoročni najam i stanova za dugoročni najam - pet naprema jedan.
Možemo! i SDP brane povećanje poreza
Predsjednica Kluba zastupnika Možemo! Iva Ivšić poručila je da se radi o godišnjem porezu na prazne stanove. Cilj im je "da Zagreb bude grad u kojem si svaka osoba koja živi od svog rada može priuštiti krov nad glavom i mjesto za život". Smatra da stanovanje nije i ne smije biti roba na tržištu, već je temeljno ljudsko pravo i osnova ljudskog dostojanstva.
Naglasila je da se na stan u kojem živimo neće plaćati porez, a porez se neće plaćati niti na stan koji je unutar godine dana deset mjeseci u najmu, a neće se plaćati niti na stan koji nema osnovnu infrastrukturu.
U ime Kluba SDP-a, predsjednik Skupštine Matej Mišić rekao je da su pojedini zastupnici oporbe "plašili javnost lažnim i netočnim informacijama o tome kako će ljudi ostati bez svojih nekretnina zato što dolazi zločesti gradonačelnik i zločesta većina u Gradskoj skupštini koja će im nametnuti poreze koje oni neće moći podnijeti".
"Vlasnici nekretnina koji ne žive u nekretnini, a nekretnina nije pogodna za stanovanje također ne plaćaju porez na nekretninu", poručio je Mišić.
Kaže da su za plaćanje poreza na nekretnine ostali vlasnici nekretnina koji iznajmljuju nekretninu u kratkoročnom najmu, i ostali su vlasnici nekretnina koji štede u nekretninama, koji tu nekretninu ne žele staviti na tržište najma.
Koliko će se plaćati za stan od 50 kvadrata?
Napomenuo je da ta odluka konkretno znači da će se za stan od 50 četvornih metara, za koji se porez plaćao 250 eura, plaćati 400 eura godišnje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare