Stiglo zahlađenje: Evo gdje će biti snijega, gdje mraza, orkanskih udara vjetra...

Sutra, u utorak, bit će pretežno oblačno, a na Jadranu promjenjivo oblačno. Mjestimice će u unutrašnjosti padati slaba kiša, a u gorju iznad 1000 metara susnježica i snijeg. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti kretat će se od 5 do 7 °C, a na Jadranu od 12 °C na sjevernom dijelu do 14 °C na srednjem i južnom dijelu. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti bit će oko 11 °C, a na Jadranu od 14 °C na sjevernom dijelu do 18 °C na jugu Dalmacije.