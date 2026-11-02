vremenska prognoza
Stiglo zahlađenje: Evo gdje će biti snijega, gdje mraza, orkanskih udara vjetra...
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka
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Nad zapadnom i sjevernom Europom nalazi se polje visokog tlaka zraka, na čijem istočnom rubu prevladava snažno visinsko strujanje sjevernog smjera, kojim hladan zrak polarnog podrijetla prodire nad istočnu Europu. Duboka ciklona razvila se nad Sredozemnim morem, južno od Italije, i sporo se premješta prema istoku, nad Otrantska vrata i Egejsko more.
Topla i vlažna zračna masa sa Sredozemlja te hladna i suha zračna masa miješaju se nad našim krajevima pa je vrijeme oblačno, mjestimice s obilnim oborinama. Snježna granica spustila se na 800 metara nadmorske visine te u gorju kiša prelazi u susnježicu i snijeg.
Hladan zrak koji je ispunio prostor nad kopnom iza Dinarida prelijeva se preko planinske prepreke prema moru pa na Jadranu puše bura. Meteoalarm DHMZ-a izdao je žuto upozorenje na vjetar duž cijele obale, a narančasto upozorenje za podvelebitsko primorje, gdje su mogući udari bure brzine do 130 km/h.
Danas će biti pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a u gorju iznad 800 metara sa susnježicom i snijegom. Bit će prohladno, a osjećaj hladnoće pojačavat će umjeren do jak sjeverac, dok će na Jadranu puhati jaka i olujna bura. Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti bit će oko 10 °C, a na Jadranu od 14 do 16 °C.
Sutra, u utorak, bit će pretežno oblačno, a na Jadranu promjenjivo oblačno. Mjestimice će u unutrašnjosti padati slaba kiša, a u gorju iznad 1000 metara susnježica i snijeg. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti kretat će se od 5 do 7 °C, a na Jadranu od 12 °C na sjevernom dijelu do 14 °C na srednjem i južnom dijelu. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti bit će oko 11 °C, a na Jadranu od 14 °C na sjevernom dijelu do 18 °C na jugu Dalmacije.
Puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu jaka do olujna bura. U podvelebitskom primorju bura će mjestimice imati orkanske udare.
Oblačno i prohladno vrijeme zadržat će se do sredine tjedna, a od četvrtka se prognozira manji porast najviših dnevnih temperatura zraka. Međutim, zbog vedrih noći očekuje se pad jutarnjih temperatura te pojava mraza u unutrašnjosti, uz mogućnost jutarnje magle.
Na Jadranu će bura postupno slabjeti, a krajem tjedna vjetar će skrenuti na jugozapadnjak.
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