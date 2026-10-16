SLUČAJ KOJI JE DIGAO PRAŠINU
Starici (94) htjeli povećati stanarinu s 450 na 1200 eura: Nakon prijetnje iseljenjem uslijedio preokret
Devedesetčetverogodišnja Franka iz Firence gotovo je cijeli život provela u istom stanu, no nakon više od šest desetljeća suočila se s mogućnošću iseljenja. Vlasnik nekretnine navodno je namjeravao povećati mjesečnu stanarinu s 450 na čak 1200 eura, što si starica sa skromnom mirovinom nije mogla priuštiti.
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Franka je gotovo slijepa, kreće se uz pomoć hodalice, a u stanu površine oko 70 četvornih metara živi od 1960-ih. Ondje je odgojila kćer i provela život s pokojnim suprugom.
Njezina kći ispričala je za talijanski Corriere Fiorentino da majci nije ni rekla što se događa jer se bojala da bi je vijest ozbiljno potresla. Ugovor o najmu istječe 28. veljače 2027., a obitelj je dobila obavijest o njegovu prestanku.
Kći je naglasila da bi prihvatila razumno povećanje stanarine i financijski pomogla majci, ali gotovo trostruko veći iznos bio je neprihvatljiv. Zbog toga se obratila udruzi za zaštitu prava stanara Sunia.
Slučaj izazvao burne reakcije
Priča je izazvala veliku pozornost talijanske javnosti, a mediji su Frankinu sudbinu usporedili sa slučajem 87-godišnje Marije del Carmen Abascal iz Madrida. Ona je morala napustiti stan u kojem je živjela oko 70 godina nakon povećanja stanarine s 500 na 2650 eura, a preminula je nekoliko dana nakon iseljenja.
Prema podacima koje prenosi Euronews, tijekom 2025. godine u Toskani je izdano 2427 naloga za iseljenje, dok se oko 35 posto zahtjeva za njihovo provođenje odnosilo na Firencu.
Neočekivani preokret
Samo dan nakon što je Frankina priča dospjela u javnost, stigla je dobra vijest. Predstavnici vlasnika stana 15. listopada potvrdili su da se 94-godišnjakinja ipak neće morati iseliti te da će nastaviti plaćati dosadašnju stanarinu od približno 450 eura.
Odvjetnica vlasnika Chiara Bentivegna objasnila je da je obavijest o prestanku najma bila formalne prirode te da iznos od 1200 eura nije bio zahtjev upućen Franki, nego procjena moguće tržišne stanarine. Njezino objašnjenje razlikuje se od ranijih tvrdnji staricine kćeri.
Na slučaj su reagirali i gradonačelnica Firence Sara Funaro te predsjednik regije Toskana Eugenio Giani, koji su upozorili na težak položaj starijih stanara i pozvali vlasnike nekretnina na odgovornost.
Prema posljednjim informacijama talijanskih medija, Franka će moći ostati u svojem domu i nakon isteka sadašnjeg ugovora, bez povećanja stanarine.
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