Mikulić primio mito od 120.000 eura? Sud danas odlučuje hoće li ostati u pritvoru

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić (HDZ), koji je prekjučer uhićen zbog sumnje u koruptivne radnje, ispitan je u USKOK-u. Njegovi odvjetnici najavili su da se nastavak postupka pred sucem istrage Županijskog suda u Zagrebu očekuje tijekom dana.
Mikulića se tereti za primanje mita te navodne nezakonitosti povezane s poslovanjem dvaju kamenoloma na području Zagorja. Prema neslužbenim izvorima, bio je pod dugotrajnim tajnim nadzorom istražitelja, a među provedenim mjerama navodno se našlo i ozvučenje njegova automobila, prenosi Index.
Također se iz neslužbenih informacija doznaje da se sumnja kako je 120.000 eura mita podijelio sa svojim kumom Draganom Krasićem, koji je donedavno vodio Sektor za rudarstvo u Ministarstvu gospodarstva. Istražitelji, navodno, posjeduju i snimku trenutka kada Mikulić predaje Krasiću kuvertu za koju se vjeruje da je sadržavala mito.
Nikola Mandić, jedan od njegovih odvjetnika, nakon ispitivanja je izjavio da Mikulić odbacuje optužbe.
"Dao je svoju obranu i odgovorio na sva pitanja. Dobrog je stanja, sve je pojasnio i sad čekamo daljnji razvoj. Stav obrane je da nije kriv", poručio je Mandić.
Drugi odvjetnik, Ivan Stanić, jučer je potvrdio da bi se danas trebao nastaviti postupak na sudu.
"Očekujemo da će sutra uslijediti proces pred Županijskim sudom u Zagrebu, konkretno pred sucem istrage. Pričekajmo jutro kako bismo znali više i kao obrana dobili jasniju sliku sljedećih koraka. Trenutačno nema nikakve odluke, sve čekamo sutra", rekao je Stanić.
