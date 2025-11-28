Trump želi predati Putinu sve okupirane teritorije u Ukrajini

Sjedinjene Države spremaju se priznati rusku kontrolu nad Krimom i drugim okupiranim ukrajinskim teritorijima kako bi osigurale sporazum o okončanju rata.
Oglas
The Telegraph doznaje da je Donald Trump u Moskvu poslao svog mirovnog izaslanika Stevea Witkoffa i zeta Jareda Kushnera kako bi Vladimiru Putinu iznijeli izravnu ponudu.
Plan o priznavanju teritorija, koji predstavlja kršenje američke diplomatske prakse, vjerojatno će biti proveden unatoč zabrinutostima među europskim saveznicima Ukrajine.
Jedan dobro upućeni izvor rekao je: “Sve je jasnije da Amerikance ne zanima europski stav. Kažu da Europljani mogu raditi što god žele.”
Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je poručio da bi pravno priznanje Krima te područja Donjecka i Luhanska kao ruskog teritorija od strane Washingtona bilo jedno od ključnih pitanja u pregovorima o mirovnom planu američkog predsjednika.
Kremlj je u petak priopćio da je zaprimio revidiranu strategiju za okončanje rata, izrađenu nakon izvanrednih pregovora ukrajinskih i američkih dužnosnika održanih prošlog vikenda u Ženevi u Švicarskoj.
Početni mirovni plan od 28 točaka, koji je sastavio Steve Witkoff nakon razgovora s ruskim dužnosnicima, nudio je američko „de facto” priznanje Krima i dviju istočnih regija Donbasa.
Strategija je također predlagala „de facto” priznanje područja pod ruskom kontrolom iza linije dodira u ukrajinskim regijama Herson i Zaporižja nakon bilo kakvog sporazuma o prekidu vatre.
U Ženevi su ukrajinski i američki dužnosnici dogovorili novi plan od 19 točaka, koji je manje povoljan za Moskvu. No više izvora sugeriralo je da su američke ponude o priznanju i dalje dio strategije.
Kijev ne bi bio prisiljen priznati rusku kontrolu nad teritorijima koje je Rusija ilegalno anektirala od 2014. Ukrajinski ustav sprječava bilo kojeg predsjednika ili vladu da se odreknu teritorija bez prethodnog postavljanja tog pitanja biračima na državnom referendumu.
Očekivalo se da će Andrej Jermak, šef kabineta ukrajinskog predsjednika koji je umiješan u korupcijski skandal, i Rustem Umerov, njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost, otputovati na Floridu kako bi se ovog vikenda sastali s američkim dužnosnicima u Trumpovu resortu Mar-a-Lago.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas