Trump želi predati Putinu sve okupirane teritorije u Ukrajini

Očekivalo se da će Andrej Jermak, šef kabineta ukrajinskog predsjednika koji je umiješan u korupcijski skandal, i Rustem Umerov, njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost, otputovati na Floridu kako bi se ovog vikenda sastali s američkim dužnosnicima u Trumpovu resortu Mar-a-Lago.