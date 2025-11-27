slaba točka
Otkrivena ruska "Ahilova peta": Zapad bi mogao zaustaviti rusku vojnu mašineriju jednim potezom
Američka organizacija identificirala je nekoliko naizgled neupadljivih, ali potencijalno ključnih sankcija koje bi, prema njezinim tvrdnjama, mogle ozbiljno otežati ruske ratne napore u Ukrajini – nakon što su prošlog mjeseca na udaru bile najveće naftne kompanije pod kontrolom Kremlja.
Dosad su se sankcije uglavnom usmjeravale na ruske energetske kompanije, banke, vojne dobavljače i tzv. „sjenovitu flotu“ brodova koji prevoze rusku naftu.
Međutim, organizacija Dekleptocracy, civilnodruštvena inicijativa koja proučava rusku ratnu ekonomiju, smatra da kemikalije potrebne za proizvodnju mehaničkih maziva i vojnih guma predstavljaju slabu točku koju bi kreatori politika u SAD-u, Velikoj Britaniji i EU mogli iskoristiti.
Christopher Harrison, predsjednik organizacije i bivši stručnjak američkog State Departmenta za Rusiju, opisuje ove mete kao „male i specifične“, za razliku od mikročipova ili energetskih divova koji obično privlače pažnju vlada. No ove materije teško je zamijeniti, a Rusiji su neophodne za održavanje tenkova i oklopne mehanizacije.
„Nedostatak maziva ozbiljno bi oštetio rusku ratnu mašineriju“, navodi se u njihovu posljednjem izvještaju.
Kineski dobavljači kao ključna karika
Samo nekoliko kompanija u svijetu proizvodi kemijske aditive za mehanička maziva – motorna ulja za tenkove i vozila. Gotovo sve su prestale prodavati Rusiji nakon početka invazije, što je izazvalo nestašice i pritužbe vozača.
Dekleptocracy je otkrio da jedna kineska kompanija, Xinxiang Richful, sada pokriva velik dio ruskih potreba, isporučujući do osam milijuna kilograma godišnje. Richful je nedavno otvorio ured i u američkoj saveznoj državi Virginiji. Prekid suradnje te kompanije, kao i nekoliko manjih dobavljača, izazvao bi ozbiljan manjak maziva u Rusiji, tvrdi organizacija.
Xinxiang Richful nije odgovorio na zahtjev za komentar.
Organizacija je također utvrdila da Rusija ima vrlo ograničene kapacitete za proizvodnju akceleratora vulkanizacije i drugih spojeva ključnih za proizvodnju vojnih guma.
„Ponestaje nam opcija“
Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je prošloga tjedna na sastanku G7 da je većina velikih sankcijskih opcija već iscrpljena.
„Pa, nije nam mnogo toga ostalo za sankcionirati – pogodili smo njihove najveće naftne kompanije, što su svi i tražili“, rekao je.
Tom Keatinge, direktor Centra za financije i sigurnost pri britanskom think-tanku RUSI, rekao je da su nalazi Dekleptocracyja dragocjeni te da dokazuju kako i dalje postoje nove mete za sankcije.
„Sve dok Rusija može nabavljati komponente potrebne za vojsku i dok može prodavati svoju naftu, sankcijsko okruženje ostaje izuzetno bogato ciljevima“, rekao je.
Kemikalije kao Ahilova peta ruske industrije
Rusija ima snažnu naftnu industriju, ali joj nedostaju domaći proizvođači niza manje poznatih, ali ključnih kemikalija – uključujući prehrambene aditive, spojeve koji se koriste u proizvodnji guma, farmaceutike i kozmetike. Moskva je početkom godine pokrenula inicijativu za domaću proizvodnju stotina kemikalija, što je još jedan znak da je taj sektor ranjiv, navodi Dekleptocracy.
„Analizirali smo rusku ekonomiju i identificirali stvari koje su im apsolutno neophodne da bi ratna mašinerija mogla funkcionirati“, rekao je Harrison.
„Proučavali smo njihovu proizvodnu bazu i kemijski sektor kako bismo pronašli ključne slabosti – stvari koje Rusi sami jednostavno ne mogu proizvesti.“
