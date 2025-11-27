Christopher Harrison, predsjednik organizacije i bivši stručnjak američkog State Departmenta za Rusiju, opisuje ove mete kao „male i specifične“, za razliku od mikročipova ili energetskih divova koji obično privlače pažnju vlada. No ove materije teško je zamijeniti, a Rusiji su neophodne za održavanje tenkova i oklopne mehanizacije.