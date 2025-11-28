Grmoja želi zvati Turudića na Odbor: Postoje sumnje da je netko iz DORH-a ili MUP-a dojavio premijeru da se sprema uhićenje Mikulića

Samo je u Hrvatskoj moguće da se takva koincidencija predstavi kao “slučajno poklapanje”. Ovakvu priču, narodski rečeno, pas s maslom ne bi pojeo, a premijer očekuje da je građani progutaju bez pitanja. Zato se ovdje nužno nameće ne samo pitanje odgovornosti Mikulića, nego i odgovornosti onoga tko ga je instalirao, štitio i održavao na položaju.