Grmoja želi zvati Turudića na Odbor: Postoje sumnje da je netko iz DORH-a ili MUP-a dojavio premijeru da se sprema uhićenje Mikulića

Nikola Grmoja najavio je da će na sjednici Odbora za pravosuđe u ponedjeljak zatražiti dolazak glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Naveo je kako postoje sumnje da su osobe iz DORH-a i MUP-a upozorile premijera Andreja Plenkovića na uhićenje Andrije Mikulića.
"Na sjednici Odbora za pravosuđe u ponedjeljak, na kojoj saslušavamo kandidate za predsjednika/predsjednicu Vrhovnog suda Republike Hrvatske, uputit ću službeni prijedlog da se na sjednicu pozove glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Razlog je opravdana sumnja da su službene osobe iz državnog aparata iz DORH-a, MUP-a ili obiju institucija prekršile zakon tzv. Lex AP, te neovlašteno dojavljivale premijeru Andreju Plenkoviću da se sprema uhićenje njegovog glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića.
Plenković je danas izjavio da “nije znao” da se uhićenje priprema, iako je Mikulić smijenjen neposredno prije pokretanja postupanja DORH-a.
Takva tvrdnja nije uvjerljiva ni logički ni politički. Ako je točno da je premijer imao informaciju prije provedbe akcije, radi se o ozbiljnom kršenju Lex-AP-a i o iznimno teškom pogodovanju izvršnoj vlasti kroz curenje podataka iz institucija koje moraju biti neovisne i zakonom zaštićene.
Hrvatski građani nisu dužni prihvatiti objašnjenja koja vrijeđaju njihovu inteligenciju.
Ne smije postojati zakon koji vrijedi za sve osim za AP-a. Ako je Lex AP donesen, onda vrijedi i za AP-a.
Podsjećam javnost da je Plenković osobno izmislio funkciju glavnog državnog inspektora kako bi je predao Andriji Mikuliću, a na njoj ga je držao pune šest godina sve do trenutka kada je došlo vrijeme za uhićenje.
Samo je u Hrvatskoj moguće da se takva koincidencija predstavi kao “slučajno poklapanje”. Ovakvu priču, narodski rečeno, pas s maslom ne bi pojeo, a premijer očekuje da je građani progutaju bez pitanja. Zato se ovdje nužno nameće ne samo pitanje odgovornosti Mikulića, nego i odgovornosti onoga tko ga je instalirao, štitio i održavao na položaju.
Druga tema koja zahtijeva hitnu reakciju jest postupanje DORH-a u slučaju sutkinje Mirte Matić, kandidatkinje predsjednika Milanovića za predsjednicu Vrhovnog suda. Članovi Odbora upoznati su s povjerljivom predstavkom USKOK-a/DORH-a iz koje proizlaze ozbiljne sumnje da je došlo do odavanja tajnih podataka iz izvida.
Javnost zaslužuje odgovor zašto sutkinja Matić nikada nije kazneno odgovarala i tko u DORH-u snosi odgovornost za procjenu da u tom slučaju nema elemenata kaznenog djela.
O tome se ne može odlučivati tiho, u ladici, bez nadzora Sabora i bez uvida Odbora koji predstavlja jedinu instancu civilne i demokratske kontrole pravosuđa.
Ova dva slučaja. Mikulić i Matić, nisu odvojene epizode, nego zrcalo istog obrasca: dogovornog, zatvorenog i politički kontaminiranog pravosuđa koje Hrvatsku drži u mjestu već 35 godina.
U tom modelu HDZ i SDP samo mijenjaju pozicije, a sustav ostaje isti. U njega se sada, nažalost, uključuje i Možemo.
Dok god vodim Odbor za pravosuđe, takva praksa neće prolaziti neopaženo, bez rasprave i bez odgovornosti", napisao je na X-u.
