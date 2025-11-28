Oglas

Turudić: Krenuli smo po Mikulića s oprezom jer je bio naoružan u šumi

N1 Info
28. stu. 2025. 20:51
Dolazak glavnog drzavnog odvjetnika Ivana Turudica na Zupanijski Sud u Splitu zbog uhicenih koji su vrijedjali na nastupu srpskog kulturno umjetnickog drustva u Gratskom kotaru Blatine Skrape
Ivana Ivanovic/PIXSELL

O posljednjim uhićenjima i drugim aktualnim pravosudnim temama za Dnevnik HRT-a govorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

Govoreći o jučerašnjoj akciji u kojoj je uhićen bivši glavni državni inspektor, rekao je za HRT da se "tereti za koruptivna kaznena djela, za primanje i davanje mita".

Istaknuo je kako je sve počelo jučer ujutro, kada je DORH zatražio izdavanje dvadesetak naloga te nakon toga krenuo u akciju.

Mikulić uhićen u lovu

"Primijenjene su posebne dokazne radnje, čiji je rok isticao danas. Krenuli smo jučer, zbog bojazni jer okrivljenik nije bio u Zagrebu, bio je izvan Zagreba u lovu i onda nismo znali hoćemo li doći do njega", rekao je i dodao da je bio na šumskom terenu "bez signala", zbog čega je postojala bojazan oko dostupnosti. 

Na pitanje je li ga bilo strah činjenice da je okrivljenik naoružan, odgovorio je kako uvijek se s posebnim oprezom postupa s čovjekom koji je naoružan. O mjerama nadzora provedenima posljednjih godinu dana rekao je kako su iz toga su nikle posebne dokazne radnje koje su primijenili.

"Razne posebne dokazne radnje. Ne samo tajno slušanje, nego i druge posebne dokazne radnje iz kataloga dokaznih radnji", rekao je.

No odbio je potvrditi detalje o prislušnim uređajima i snimanju: Ne mogu, naravno da ne mogu. Ne znam tko te činjenice iznosi u javnost", rekao je.

Govorio je i o ulozi Dragana Krasića.

"On je suokrivljenik zajedno s gospodinom Mikulićem i još dvojicom", rekao je.

Potvrdio je i "relativno velike količine mesa" kao dio mita, dodajući da je jedan od okrivljenika vlasnik mesnice.

"Grmoja očigledno nije pročitao Ustav RH"

Osvrnuvši se na političke reakcije, posebno istupe Nikole Grmoje, rekao je kako "gospodin Grmoja očigledno nije pročitao Ustav Republike Hrvatske".

"Kod nas je temeljno načelo dioba vlasti. On je predstavnik zakonodavne vlasti, ali želi biti i istražitelj Grmoja, inspektor Grmoja, sudac Grmoja, državni odvjetnik Grmoja", kaže državni odvjetnik.

Andrija Mikulić DORH Državni inspektor Ivan Turudić Uhićenje

