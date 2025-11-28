Turudić: Krenuli smo po Mikulića s oprezom jer je bio naoružan u šumi

"Primijenjene su posebne dokazne radnje, čiji je rok isticao danas. Krenuli smo jučer, zbog bojazni jer okrivljenik nije bio u Zagrebu, bio je izvan Zagreba u lovu i onda nismo znali hoćemo li doći do njega", rekao je i dodao da je bio na šumskom terenu "bez signala", zbog čega je postojala bojazan oko dostupnosti.