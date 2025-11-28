"Živimo u kulturi nasilja"
Lana Bobić: Pozivam Thompsona da, ako se toliko kune u Domovinu i vjeru, zamoli svoju pastvu da prestane prijetiti smrću
Lana Bobić, aktivistkinja i teologinja predstavila je inicijativu "Ujedinjeni protiv fašizma" u Novom danu s našom Ninom Kljenak, te je najavila marš pod istim nazivom, koji će se održati u nedjelju, 30. studenog u četiri hrvatska grada.
Podsjećamo, inicijativa "Ujedinjeni protiv fašizma" organizira marš koji će se održati u nedjelju, 30. studenog u 12 sati u Zagrebu, Zadru, Rijeci i Puli.
Zašto organiziraju marš, odgovorila je Lana Bobić:
"Vladajući koketiraju s fašizmom i nisu ni u jednom trenutku stopirali fašističke znakove, obilježja i simbole koji su se počeli masovnije pojavljivati u javnom prostoru. Reći će da mi umišljamo utvare i da fašizam ne postoji, iako paralelno u Saboru slušamo ustaški pozdrav ZDS,a određeni članovi političkih stranaka će čak i otvoreno za sebe reći da su ustaše, i to ne necijepljeni."
Napominje kako su učestali napadi na srpsku manjinu, na strane radnike, šovinizam u javnom prostoru.
Bobić nastavlja: "Marš koji nam slijedi u nedjelju itekako je potreban.
Marš će se održati u Zagrebu, Zadru, Rijeci i Puli
Nadamo se velikom odazivu, nadamo se da će građani i građanke prepoznati prostor u kojem mogu reći da ne žele da se strah i mržnja uvuku u sve pore našeg društva. Postoji potreba za glasnim iskazivanjem 'ne' mržnji, nasilju i fašizmu."
Antifašizam je civilizacijski minimum
"Društvo, zdrava kohezija društva naprosto ne postoji. Mislim da je antifašizam civilizacijski minimum, to je riječ koja je danas demonizirana, kada kažete da ste antifa ispada da ste ludi radikal ili ekstremist, što je ništa drugo nego ultradesničarska propaganda protiv struje antifašizma. Stvari su zbilja jednostavne: postoji fašizam, i postoji antifašizam.
Antifašizam je reakcija na fašizam, i antifašizma bez fašizma nema. Imamo fašizam, ideologiju koja jest ideologija nasilja, koju smo do 21. stoljeća prepoznali kao ideologiju nasilja i nešto što tvrdimo 'ne ponovilo se nikad više' i imamo antifašizam koji se javlja onda kada se pojavi fašizam. Možete biti fašist ili antifašist. Toliko jednostavno. Od antifašizma se bježati ne treba."
Živimo u kulturi nasilja
"Mi kao društvo sve više tonemo u kulturu nasilja. Mi svako toliko imamo, što će premijer reći, slučajne mikroincidente nasilja, od maloljetničkih bandi, maskiranih huligana, napada na strane radnike, porast svih vrsta oblika nasilja - živimo u kulturi nasilja. Nasilje nisu izolirani mikroincidenti, već su simptomi puno dubljeg problema - a to je problem društva u kojem građani sve više gube povjerenje u institucije", navodeći primjere sustava poput zdravstvenog, socijalnog i pravosudnog koji, napominje, ne funkcioniraju.
"Ne možemo pobjeći od toga da nismo dobro"
"Ne možemo pobjeći od toga da nam mladi nisu dobro, da nam stari nisu dobro, da mi nismo dobro. Da imamo ozbiljne probleme i s mentalnim zdravljem i s porastom nasilja. To su stvari koje mi moramo sjesti i rješavati kao društvo. Naša sigurnost ne ovisi o militarizaciji, naša sigurnost ovisi o zdravoj koheziji naše zajednice."
"Ono što je zapravo ključni problem - korupcija, klijentelizam, fašizam i nasilje - s njih se miče pažnja tako da se stvaraju te ideološke podjele u društvu, gdje ćemo mi jedni drugima brojati krvna zrnca, tući jedni druge, dok ćemo imati sustav u kojem ljudi ne mogu ostvariti dostojanstven život, u kojem je zdravstveni sustav u rasulu."
O Thompsonu i Danki Derifaj
Pozvana da komentira reportažu Danke Derifaj u kojoj je otkriveno kako Marko Perković Thompson ima dva ilegalna objekta te što bi onda za nju bilo pravo domoljublje, Bobić kaže kako se antifašiste nepravedno svrstava u mrzitelje svega hrvatskog.
"Kada taknete u svetu kravu etnonacionalističkog religijanskog projekta, bio to Thompson, bio to bilo koji od mitova zapravo, e onda će vam inbox preplaviti prijetnje, mržnja, i pozivi na nasilje. Prije svega, želim iskazati javnu podršku Danki Derifaj i njenom istraživačkom novinarskom radu".
"Što se tiče Thompsona, mislim da je svima jasno da je to jedan uspješan oportunizam zaogrnut u kič domoljublja, a Marka Perkovića Thompsona pozivam, ukoliko se toliko kune u domovinu i vjeru, da zamoli svoju pastvu da prestane prijetiti smrću, nasiljem, vrijeđati i širiti mržnju prema svima onima koji ne misle jednako kao oni - jer upravo je to totalitarizam."
