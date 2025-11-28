Oglas

ne opterećuje želudac

Ovo je najzdravija zaprška na svijetu: Umjesto brašna dodajte samo jednu stvar – zgusne jelo i pojača okus

author
N1 Info
|
28. stu. 2025. 17:47
juha, čorba, varivo, ječam,
Pexels / Photo by Naim Benjelloun

Najzdravija zaprška bez brašna zgusne jelo, ne deblja, ne nadima i ne opterećuje probavu – idealna je za sva „jela na žlicu“.

Oglas

Ovaj način pripreme zaprške zdraviji je, jeftiniji i ne sadrži prazne kalorije, a umjesto brašna koristi samo jedan prirodan sastojak koji jelo zgusne i dodatno obogati okus, piše Krstarica.

Važno je da se hidracija postiže i kroz hranu – mnoge namirnice sadrže visok udio vode. Zato je korisno jesti dosta svježeg voća i povrća, ali i ne zaboraviti topla jela „na žlicu“, koja griju i hrane. Upravo tu dolazi do izražaja najzdravija zaprška – ona koja ne sadrži brašno, ne opterećuje želudac i ne dodaje suvišne kalorije.

Klasična zaprška od brašna često stvara osjećaj težine, jer prženjem skroba u ulju dobijemo masnoćom obložene čestice koje se sporije probavljaju. Kod osjetljivijih ljudi to može izazvati nadutost, nelagodu ili proljev.

Zdrave zaprške od povrća i žitarica

Umjesto klasične zaprške, možete uzeti dio povrća ili mahunarki iz jela koje želite zgusnuti, propasirati ih i vratiti u lonac. Ova metoda je idealna za variva od graha.

Gustinu mogu dati i raskuhano povrće bogato škrobom, poput krumpira ili mrkve, koje možete naribati i dodati tijekom kuhanja.

Za variva su odlične i žitarice poput riže, ječma ili prosa jer otpuštaju prirodnu sluz. Kao zgušnjivač jela mogu poslužiti i zobene pahuljice ili mekinje koje se raskuhaju u jelu. Osim što zgušnjavaju, dodaju i korisna prehrambena vlakna.

Grašak – savršen izbor za zdravu, prirodnu zapršku

Preporuka za ovakav način zgušnjavanja je kuhani grašak – hranjiv, lagan i iznimno bogat proteinima, vitaminima i mineralima.

Grašak sadrži gotovo sve ključne mikronutrijente. Jedna šalica graška ima oko 8,5 grama proteina – više nego dvostruko od jedne žlice maslaca od kikirikija – te oko 9 grama vlakana, što doprinosi osjećaju sitosti.

Antioksidativna svojstva

Grašak je prepun fenolnih spojeva – prirodnih antioksidansa koji štite organizam od upala i kroničnih bolesti.

Za zdravlje srca i krvnih žila

Zahvaljujući vlaknima, kaliju, magneziju, kalciju, vitaminu C i karotenoidima, grašak pomaže regulirati tlak, smanjiti upale i održati srce zdravim.

Pomaže probavi

Vlakna podržavaju rast korisnih bakterija u crijevima i reguliraju probavni ritam.

Regulira šećer u krvi

Protein i vlakna usporavaju apsorpciju ugljikohidrata, sprječavaju nagle skokove glukoze i podržavaju stabilnu energiju. Grašak ima i nizak glikemijski indeks.

Teme
Alternativa brašnu Grašak Prehrambena vlakna Zdrava zaprška Zgušnjivači jela

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ