Ovo je najzdravija zaprška na svijetu: Umjesto brašna dodajte samo jednu stvar – zgusne jelo i pojača okus

Najzdravija zaprška bez brašna zgusne jelo, ne deblja, ne nadima i ne opterećuje probavu – idealna je za sva „jela na žlicu“.
Ovaj način pripreme zaprške zdraviji je, jeftiniji i ne sadrži prazne kalorije, a umjesto brašna koristi samo jedan prirodan sastojak koji jelo zgusne i dodatno obogati okus, piše Krstarica.
Važno je da se hidracija postiže i kroz hranu – mnoge namirnice sadrže visok udio vode. Zato je korisno jesti dosta svježeg voća i povrća, ali i ne zaboraviti topla jela „na žlicu“, koja griju i hrane. Upravo tu dolazi do izražaja najzdravija zaprška – ona koja ne sadrži brašno, ne opterećuje želudac i ne dodaje suvišne kalorije.
Klasična zaprška od brašna često stvara osjećaj težine, jer prženjem skroba u ulju dobijemo masnoćom obložene čestice koje se sporije probavljaju. Kod osjetljivijih ljudi to može izazvati nadutost, nelagodu ili proljev.
Zdrave zaprške od povrća i žitarica
Umjesto klasične zaprške, možete uzeti dio povrća ili mahunarki iz jela koje želite zgusnuti, propasirati ih i vratiti u lonac. Ova metoda je idealna za variva od graha.
Gustinu mogu dati i raskuhano povrće bogato škrobom, poput krumpira ili mrkve, koje možete naribati i dodati tijekom kuhanja.
Za variva su odlične i žitarice poput riže, ječma ili prosa jer otpuštaju prirodnu sluz. Kao zgušnjivač jela mogu poslužiti i zobene pahuljice ili mekinje koje se raskuhaju u jelu. Osim što zgušnjavaju, dodaju i korisna prehrambena vlakna.
Grašak – savršen izbor za zdravu, prirodnu zapršku
Preporuka za ovakav način zgušnjavanja je kuhani grašak – hranjiv, lagan i iznimno bogat proteinima, vitaminima i mineralima.
Grašak sadrži gotovo sve ključne mikronutrijente. Jedna šalica graška ima oko 8,5 grama proteina – više nego dvostruko od jedne žlice maslaca od kikirikija – te oko 9 grama vlakana, što doprinosi osjećaju sitosti.
Antioksidativna svojstva
Grašak je prepun fenolnih spojeva – prirodnih antioksidansa koji štite organizam od upala i kroničnih bolesti.
Za zdravlje srca i krvnih žila
Zahvaljujući vlaknima, kaliju, magneziju, kalciju, vitaminu C i karotenoidima, grašak pomaže regulirati tlak, smanjiti upale i održati srce zdravim.
Pomaže probavi
Vlakna podržavaju rast korisnih bakterija u crijevima i reguliraju probavni ritam.
Regulira šećer u krvi
Protein i vlakna usporavaju apsorpciju ugljikohidrata, sprječavaju nagle skokove glukoze i podržavaju stabilnu energiju. Grašak ima i nizak glikemijski indeks.
