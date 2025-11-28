Kako je pao glavni državni inspektor? Mikuliću bio ozvučen automobil, snimljena i predaja novca

Zahvaljujući tome, istražitelji su uspjeli rekonstruirati dogovore, sastanke te po neslužbenim informacijama snimiti čak i predaju kuverte za koju vjeruju da je u njima bio novac. Kuvertu je Mikuliću, kako se sumnja, predao Večković, koji je prethodno 70.000 eura podigao sa svog računa. Isti dan kada je podigao taj novac, s Mikulićem i Krasićem se našao kod svoje kuće. Predao im je kuvertu, nakon čega su se oni odvezli natrag prema Zagrebu. Istražitelji su, po neslužbenim informacijama, snimili i njihovo zaustavljanje na jednom parkiralištu, a snimljen je i razgovor o podijeli novca. Dogovoreno je da ga Mikulić rasporedi, nakon čega je sljedeći dan kuvertu predao Krasiću, što je po neslužbenim informacijama također snimljeno.