Kako je pao glavni državni inspektor? Mikuliću bio ozvučen automobil, snimljena i predaja novca

28. stu. 2025. 18:12
Andrija Mikulić, glavni državni inspektor, koji je s te funkcije, vrlo prigodno smijenjen netom prije uhićenja, po neslužbenim informacijama, više mjeseci je bio pod nadzorom istražitelja.

Istražitelji su njega i suosumnjičenike tajno nadzirali i pratili i to su po svemu sudeći tako dobro radili, jer je, po neslužbenim informacijama bilo ozvučeno i vozilo koje je Mikulić koristio, piše Večernji list.

USKOK Mikulića, po neslužbenim informacijama, sumnjiči da je primio 120.000 eura mita, koje je kako se sumnja podijelio s Draganom Krasićem, koji mu je i kum. Krasić je sve do 29. listopada bio načelnik Sektora za rudarstvo u Ministarstvu gospodarstva, a sumnjiči ga se da je s Mikulićem pogodovao Ivici Vugrincu i Goranu Večkoviću, koji su vlasnici kamenoloma u Zagorju.

Pogodovanje se, prema sumnjama istražitelja odnosilo na utvrđivanje eksploatacijskih polja i davanje koncesija. Mikulića se sumnjiči da je osigurao da inspektori postupe u skladu s interesima i željama Vugrinca i Večkovića, a oni su mu za uzvrat, kako se sumnja, dali mito. O svojim odnosima s Mikulićem, prema neslužbenim informacijama, su vrlo otvoreno pričali, očito ne znajući da ih se tajno nadzire, prati i snima i to navodno od rujna lani.

Zahvaljujući tome, istražitelji su uspjeli rekonstruirati dogovore, sastanke te po neslužbenim informacijama snimiti čak i predaju kuverte za koju vjeruju da je u njima bio novac. Kuvertu je Mikuliću, kako se sumnja, predao Večković, koji je prethodno 70.000 eura podigao sa svog računa. Isti dan kada je podigao taj novac, s Mikulićem i Krasićem se našao kod svoje kuće. Predao im je kuvertu, nakon čega su se oni odvezli natrag prema Zagrebu. Istražitelji su, po neslužbenim informacijama, snimili i njihovo zaustavljanje na jednom parkiralištu, a snimljen je i razgovor o podijeli novca. Dogovoreno je da ga Mikulić rasporedi, nakon čega je sljedeći dan kuvertu predao Krasiću, što je po neslužbenim informacijama također snimljeno.

