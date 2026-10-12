prekršajno sankcioniran
Mladić u Dubrovniku napao radnike iz Bangladeša. Prolaznici ih branili
Radi se o 23-godišnjem hrvatskom državljaninu koji je prekršajno sankcioniran zbog narčito drskog i nepristojnog ponašanja.
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Nakon što u jutarnjim satima 25. rujna ove godine Policijska postaja Dubrovnik zaprimila dojavu voditelja komunalnog poduzeća iz Dubrovnika o fizičkom napadu na njihovu dvojicu radnika koji se, prethodno tog jutra, dogodio unutar stare gradske jezgre u Dubrovniku, pokrenuto je kriminalističko istraživanje koje je rezultiralo identificiranjem napadača i njegovim uhićenjem, poručili su iz dubrovačke policije.
Naime, provedenom izvidima je utvrđeno kako su navedenog dana, oko 06.40 sati, dvojica državljana Bangladeša u dobi od 26 i 46 godina, stranci na privremenom boravku u RH, obavljali svoje zadaće u Kovačkoj ulici gdje su iznosili kartonsku ambalažu, dodaje se.
U jednom trenutku je starijeg državljanina Bangladeša muškarac koji je prolazio pokraj njega udario ramenom o rame, ali ga je odmah uhvatio kako isti ne bi pao.
Potom je na starijeg, a zatim i na mlađeg državljanina Bangladeša, nasrnuo 23-godišnji hrvatski državljanin koji se nalazio u blizini, ali su u obranu stranih državljana priskočili spomenuti stariji muškarac i drugi djelatnik komunalnog poduzeća, državljanin Republike Hrvatske, koji je s njima obavljao radne zadaće, poručili su iz PU dubrovačko-neretvanske.
Državljani Bangladeša nisu zadobili nikakve tjelesne povrede. Napadač je prekršajno sankcioniran sukladno čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (naročito drsko i nepristojno ponašanje), za što je propisana novčana kazna od 700,00 do 4000,00 eura ili kazna zatvora do 30 dana, dodaje se u priopćenju policije.
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