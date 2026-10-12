Mladić u Dubrovniku napao radnike iz Bangladeša. Prolaznici ih branili

Potom je na starijeg, a zatim i na mlađeg državljanina Bangladeša, nasrnuo 23-godišnji hrvatski državljanin koji se nalazio u blizini, ali su u obranu stranih državljana priskočili spomenuti stariji muškarac i drugi djelatnik komunalnog poduzeća, državljanin Republike Hrvatske, koji je s njima obavljao radne zadaće, poručili su iz PU dubrovačko-neretvanske.