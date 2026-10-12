Trojica stranaca napadnuta u Velikoj Gorici. Jedan teško ozlijeđen

Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Jučer oko 0.45 sati u Zagrebačkoj ulici u Velikoj Gorici, na ulici ispred ugostiteljskog objekta, nekoliko nepoznatih počinitelja tjelesno je napalo trojicu estonskih državljana (28, 46 i 48 godina), strance na privremenom boravku u RH, zadavši im rukama i nogama više udaraca u predjelu glave i tijela, izvijestila je zagrebačka policija.

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Liječnička pomoć ozlijeđenima je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je 48-godišnjak teže ozlijeđen dok su 28-godišnjak i 46-godišnjak lakše ozlijeđeni.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.