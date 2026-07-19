bolja zaštita
Putovanje avionom od 2027.: Evo što se mijenja za putnike u Europskoj uniji
Europska unija nakon više od 13 godina pregovora uvodi nova pravila za putnike u zračnom prometu. Reforma, koja bi se trebala početi primjenjivati sredinom 2027. godine, donosi veća prava putnicima, ali i nekoliko promjena koje neće svima odgovarati.
Oglas
Najvažnija vijest jest da se pravo na odštetu zbog kašnjenja leta ne mijenja. Putnici će i dalje imati pravo na naknadu ako let kasni najmanje tri sata, pod uvjetom da je za kašnjenje odgovorna aviokompanija.
Iznosi odštete ostaju 250, 400 i 600 eura, ovisno o duljini leta, a ista pravila vrijede i za otkazane letove ako je putnik o tome obaviješten manje od 14 dana prije polaska, piše DW.
Nova pravila prvi put jasno određuju izvanredne okolnosti u kojima prijevoznik nije odgovoran, poput lošeg vremena, prirodnih katastrofa, štrajkova ili nasilnog ponašanja putnika.
Među najvažnijim novostima je pravo djece mlađe od 14 godina da bez dodatne naknade sjede uz roditelje. Isto vrijedi za trudnice te osobe sa smanjenom pokretljivošću i njihove pratitelje. Aviokompanije će također besplatno ispravljati manje pogreške u imenima na kartama te bez naknade ispisivati ukrcajne propusnice.
Putnicima će tijekom duljih kašnjenja biti zajamčeni osvježenje, obroci, pristup internetu i telefonski pozivi, a u slučaju potrebe i hotelski smještaj s prijevozom.
Ako prijevoznik ne ponudi odgovarajuću alternativu, putnici će je moći organizirati sami i zatražiti povrat troškova, no naknada će biti ograničena na najviše četiri puta veću vrijednost od cijene originalne karte.
Važna novost odnosi se i na tzv. "no-show" pravilo. Putnici koji propuste odlazni let i dalje će moći iskoristiti povratnu kartu bez dodatnih troškova.
Nova pravila primjenjivat će se na sve letove koji polijeću iz država članica EU-a, bez obzira na aviokompaniju. Nakon službenog stupanja na snagu prijevoznici će imati godinu dana za prilagodbu, pa se očekuje da će nova prava putnici početi koristiti od sredine 2027. godine.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas