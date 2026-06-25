Stigla nova pravila EU-a o pravima putnika u svim vrstama prijevoza, evo što se mijenja

U slučaju kršenja prava putnika, mora im se zajamčiti jasan, pristupačan i učinkovit put za podnošenje pritužbi.

Pojačana su i prava osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću. U slučaju da zrakoplovna tvrtka zahtijeva da putnik putuje s pratnjom iz sigurnosnih razloga i ne može pružiti potrebnu pomoć, putnik će imati pravo putovati s pratnjom po svom izboru besplatno. Pratitelj mora sjediti pored putnika kojem je potrebna pomoć.