Oglas

Jednim klikom

Stiže jedinstvena platforma za rezervaciju putovanja unutar EU-a?

author
Hina
|
13. svi. 2026. 13:29
putovanje, putovanja
Pixabay (ilustracija)

Europska komisija u srijedu je predstavila prijedlog mjera kojima želi pojednostaviti putovanja unutar Europske unije, uključujući mogućnost da putnici na jednoj internetskoj platformi rezerviraju povezana putovanja koja obuhvaćaju više prijevoznika.

Oglas

Cilj prijedloga jačanje je prava putnika u slučaju kašnjenja ili otkazivanja putovanja te pružanje jasnijeg i preglednijeg prikaza svih dostupnih ruta, navodi se u priopćenju Komisije.

Predviđa se i obveza za glavne platforme za prodaju karata da u svoje ponude uključe usluge drugih željezničkih prijevoznika koji odluče sudjelovati u zajedničkom sustavu rezervacija.

Putovanja kupljena u jednoj transakciji u budućnosti bi se tretirala kao jedna karta, ističe Komisija.

Prijedlog još mora dobiti formalno odobrenje Europskog parlamenta i država članica EU-a.

"Uz digitalne alate i integrirane usluge mobilnosti, Europljani će jednim klikom moći planirati, uspoređivati i kupovati multimodalna putovanja preko granica, uz veća prava putnika u željezničkom prometu, veću transparentnost i bolju zaštitu u svakom koraku", poručio je povjerenik za održivi promet i turizam Apostolos Tzitzikostas.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
europska unija jedinstvena karta prava putnika putnici putovanja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ