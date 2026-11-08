UMRO U PSIHIJATRIJSKOJ KLINICI
Četvorica tehničara osumnjičena za teško ubojstvo bivšeg atletičara u zagrebačkoj bolnici
Četvorica medicinskih tehničara osumnjičena su za teško ubojstvo 32-godišnjeg bivšeg atletičara Kristiana Josipa Periša, koji je preminuo 21. listopada u Psihijatrijskoj klinici Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, a danas su privedeni na Županijski sud u Zagrebu.
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Četvorica medicinskih tehničara sumnjiče se za teško ubojstvo 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, koji je 21. listopada preminuo na Odjelu za ovisnosti Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru. Danas su dovedeni pred Županijski sud u Zagrebu, gdje će se odlučivati o prijedlogu za određivanje istražnog zatvora, piše Dušan Miljuš za Jutarnji list.
Prema neslužbenim informacijama koje je doznao Jutarnji list, tehničari su intervenirali nakon što je Periš počeo vikati. Djelatnici bolnice s kojima je razgovarao taj list tvrde da je bio izrazito agresivan, zbog čega su ga pokušali obuzdati, a potom su mu dali lijek za smirenje. Pritom odbacuju navode da je Periš bio pretučen.
Uzrok smrti zasad nije utvrđen. Trebali bi ga razjasniti istraga i obdukcijski nalaz, za koji sugovornici Jutarnjeg lista procjenjuju da bi mogao biti gotov za otprilike mjesec dana.
Periš je bio bivši atletičar i dugogodišnji trener u paraobaranju ruke.
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