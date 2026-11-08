Četvorica tehničara osumnjičena za teško ubojstvo bivšeg atletičara u zagrebačkoj bolnici

Prema neslužbenim informacijama koje je doznao Jutarnji list, tehničari su intervenirali nakon što je Periš počeo vikati. Djelatnici bolnice s kojima je razgovarao taj list tvrde da je bio izrazito agresivan, zbog čega su ga pokušali obuzdati, a potom su mu dali lijek za smirenje. Pritom odbacuju navode da je Periš bio pretučen.