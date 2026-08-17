otkazana sjednica
Možemo o HDZ-u nakon debakla u Gospiću: "Nisu njihova djeca ta koja će svaki dan piti tu vodu"
HDZ nije želio da građani Gospića prvi postave pitanja ministricama zaštite okoliša i zdravstva, nakon što su im u Gospić iskrcali 38 tisuća tona opasnog otpada, poručili su iz Možemo
"HDZ je odbio dopustiti predstavnicima inicijative Gospić je naš dom da postavljaju pitanja ministricama zaštite okoliša i zdravstva. Zbog HDZ-ovog odbijanja tog prijedloga predsjednice Odbora, i nepoštivanja koje je HDZ-ova većina u Odboru pokazala prema građanima koji su došli čuti odgovore na pitanja o ugroženosti svojeg zdravlja, predsjednica Odbora Dušica Radojčić prekinula je sjednicu i odgodila je do ponovnog stjecanja uvjeta za njezino održavanje", poručili su iz Možemo nakon otkazivanja i odgode sjednice Odbora u Gospiću.
“HDZ je danas građanima Gospića i Like rekao da nemaju pravo postavljati pitanja. HDZ ih je proglasio osobama koje nemaju pravo ni biti ovdje, a kamoli replicirati ministrima. To su rekli u lice ljudima kojima su natovarili 38 tisuća tona opasnog otpada – otpada koji je zatrovao podzemne vode, i to ne samo onima koji sada ovdje žive, nego i za nekoliko budućih generacija. Oni imaju obraza njima reći da ne mogu postavljati pitanja. Ovo je pitanje opstanka ljudi u Lici i Hrvatskoj koji su u toksičnom zagrljaju HDZ-a”, poručila je nakon prekida sjednice koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
“Kada je kolegica Radojčić predložila da se upravo prednost dâ njima, dvoranom se prolomio pljesak jer su građani to čekali. Na to HDZ kaže da će građani moći reći svoje – ne postavljati pitanja, – negdje oko tri u noći, kad se svi oni izredaju. Naša reakcija bila jedina moguća: Dušica je prekinula sjednicu saborskog Odbora i cijela je oporba napustila sjednicu, kao što su je i građanske inicijative odmah po odbijanju HDZ-a napustile. Nismo došli ovdje da bismo slušali pametovanje HDZ-a i njihove propagandne fore, nego smo došli dobiti odgovore na pitanja. Oni su to opstruirali”, rekla je Benčić.
Benčić je ocijenila kako nije moguće da će doći do dogovora s HDZ-ovom većinom i ponovno pozvala predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića da sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora. Podsjetila je kako su predstavnici lijeve i centrističke opozicije zatražili da se na toj izvanrednoj sjednici napravi rebalans proračuna kako bi se osigurala sredstva za sanaciju, da se odmah krene u postavljanje vodonepropusne podloge – odmah, bez čekanja jer je to najbitnija radnja, te da se nakon toga odmah raspravlja o opozivu Vlade i da se ide na nove izbore, stoji u priopćenju.
“Nitko nije doveo u pitanje pravo građana da na sjednicama Odbora postavljaju pitanja, sve do danas kada sam predložila da oni ne samo postavljaju pitanja kao i uvijek do sada, nego da ih postavljaju prvi kako bi uopće imali tu mogućnost”, pojasnila je predsjednica Odbora Dušica Radojčić i dodala kako je građanima Gospića zdravlje ugroženo, zbog čega moraju imati mogućnost postavljati pitanja.
Međutim, vladajuća većina u Odboru predložila je da im se ne da pravo na postavljanje pitanja, zbog čega su predstavnici inicijative Gospić je naš dom napustili sjednicu, i zbog čega je onda Radojčić odlučila odgoditi održavanje sjednice.
“Smisao današnje sjednice Odbora bio je da se postave sva pitanja na koja nemamo odgovore, jer više nema nikakvog smisla uvjeravati ljude da je sve u redu – u to više nitko ne vjeruje. Sada trebamo postaviti prava pitanja, dobiti iskrene odgovore i učiniti sve da se otpad što brže ukloni, da se procijene rizici za zdravlje i da se zdravstvenim mjerama pokuša spriječiti da se to onečišćenje odrazi na ljudske živote. Nevjerojatni su odgovori HDZ-ovaca. Nisu njihova djeca ta koja će svaki dan piti tu vodu”, rekla je Radojčić.
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