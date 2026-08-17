Možemo o HDZ-u nakon debakla u Gospiću: "Nisu njihova djeca ta koja će svaki dan piti tu vodu"

“Kada je kolegica Radojčić predložila da se upravo prednost dâ njima, dvoranom se prolomio pljesak jer su građani to čekali. Na to HDZ kaže da će građani moći reći svoje – ne postavljati pitanja, – negdje oko tri u noći, kad se svi oni izredaju. Naša reakcija bila jedina moguća: Dušica je prekinula sjednicu saborskog Odbora i cijela je oporba napustila sjednicu, kao što su je i građanske inicijative odmah po odbijanju HDZ-a napustile. Nismo došli ovdje da bismo slušali pametovanje HDZ-a i njihove propagandne fore, nego smo došli dobiti odgovore na pitanja. Oni su to opstruirali”, rekla je Benčić.