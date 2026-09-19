Možemo i SDP predstavili plan koaliranja: "Potreban nam je oštar rez"
SDP i Možemo predstavili su u Zagrebu plan koaliranja na narednim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj.
Siniša Hajdaš Dončić poručio je da će maknuti vidljive i nevidljive ograde, navodeći probleme s kojima se građani susreću. "Mi smo ovdje da te ograde rušimo", kaže Hajdaš Dončić dodajući da je ograda na Markovom trgu simbolična te da će prvi korak biti otvaranje Markovog trga građanima.
Drugi korak koji je najavio je - promjena Zakona o izbornim jedinicamna. "Nevjerojatno je da tramvaj broj 12 prolazi kroz tri izborne jedinice", kaže naglašavajući da građani zavrjeđuju da njihov glas u cijeloj zemlji vrijedi jednako.
Kaže i kako je nevjerojatno da građani gledaju one koji su se obogatili na kriminalu. "To nećemo dopustiti", poručuje.
Najavio je "duboku transformaciju" hrvatskog gospodarstva i povratak proizvodnji. "U Hrvatskoj postoje tri grada u kojima postoje energetske zadruge, od čega imaju koristi građani, a ne šačica čistih profitera. Kad pričamo o promjeni modela vladanja, kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće", kaže Hajdaš Dončić najavljujući da žele drugačiji model upravljanja javnim dobrom ida će to i provesti.
"To je ključna razlika između nas i njih i jedino SDP i Možemo te promjene možemo provesti zajedno. Zato pozivam građane da nam se pridruže", poručio je.
"Ne bojim se ljudi i ne bojim se kritike", naglasio je predsjednik SDP-a.
Osam prioritetnih cjelina
Sandra Benčić izjavila je da danas službeno započinju pregovori u osam prioritetnih cjelina.
"Prva stvar, tema, kojom ćemo se odmah početi baviti jest novi program gospodarenja otpadom za Hrvatsku. Dok vam HDZ, i to ministar u Vladi, poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo - neće. Zaustavit ćemo kriminal, otpadnu mafiju i procese uvoza stotina tisuća tona otpada za koji nemamo kapacitete za obradu", poručila.
Benčić naglašava i da će se boriti da stan ne bude nedostižan san i da si ga može priuštiti svaka obitelj. "Stvorit ćemo uvjete za javno stanovanje i da nekretninski biznis ne oduzima egzistenciju našim obiteljima", kaže.
"Za razliku od Vlade koja je zdravlje učinila skupim i nedostižnim, mi ćemo se fokusirati na javni sustav koji uslugu pruža na vreijeme i kvalitetno", kaže Benčić.
Što se tiče poljoprivrede i hrane, Benčić kaže da je jasno da će se voditi principom "naša hrana na našem stolu". Hrvatska ima sve uvjete da bude i energetski samostalna, kaže. "Nikada se više neće dogoditi da privatni spekulanti u energetskom biznisu izvlašćuju naše građane s njihovog zemljišta", kaže.
Govoreći o obrani, kaže da sigurnost vidi kao šire pitanje od ugroza koje vidimo svake godine. "Ključno je mjesto CZ-a, požari su prijetnja svako ljeto, poplave u brojnim sredinama..."
"Obrazovanje i kultura. Nikada više od Vlade nećete čuti da je obrazovanje trošak. Nastavnici nisu trošak, učenici nisu trošak, To je najisplativija investicija koju možemo napraviti. učenik će biti u središtu obrazovnog proigrama, a nastavnici će imati društveni status koji zaslužuju", poručila je.
Pravosuđe je, kaže, rak-rana našeg društva, a Benčić kaže kako će postati servis građana.
Oštar rez
"Potreban nam je oštar rez jer je HDZ u ovih 35 godina ubio nadu da će rad biti nagrađen i da će djeca živjeti bolje", kaže Benčić.
"Naš program je jamstvo da će svatko u Hrvatskoj biti adekvatno nagrađen za svoj rad", naglašava.
"Partnerstvo naših stranaka je jedino jamstvo da HDZ ide u opoziciju i da će se stvari u Hrvatskoj promijeniti na bolje", poručila je.
Sve i svoje vrijeme
Hajdaš Dončić poručio je da će razgovarati s građanima, slušati kritike, prijedloge i sugestije. "Ono što nas razlikuje od drugih opcija je da radimo mirno i staloženo i sve će doći u svoje vrijeme", kaže.
"Dosad su sve Vlade program donosile nakon izbora, mi ga donosimo prije izbora", naglašava.
Što se tiče mogućnosti suradnje s drugima, Hajdaš Dončić kaže da su otvoreni za sve opcije. "Ono što je sigurno i čvrsto kao beton i armatura je koalicija SDP-a i Možemo, Možemo i SDP-a."
Na pitanje o budućem premijeru, Hajdaš Dončić kaže kako na to pitanje više neće odgovarati jer je odgovor - jasan.
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