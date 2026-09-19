Možemo i SDP predstavili plan koaliranja: "Potreban nam je oštar rez"

"Prva stvar, tema, kojom ćemo se odmah početi baviti jest novi program gospodarenja otpadom za Hrvatsku. Dok vam HDZ, i to ministar u Vladi, poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo - neće. Zaustavit ćemo kriminal, otpadnu mafiju i procese uvoza stotina tisuća tona otpada za koji nemamo kapacitete za obradu", poručila.