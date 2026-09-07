OTPAD U GOSPIĆU
Benčić HDZ-u: Platite iz stranačkog džepa, vaše politike dovele su do ovoga
N1info
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07. ruj. 2026. 14:50
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Saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić najavila je u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak da stranka priprema plan gospodarenja otpadom te poručila da energane imaju smisla na područjima s centralnim toplinskim sustavima.
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