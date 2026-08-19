Benčić: Cilj je hitno definiranje koraka u sanaciji odlagališta u Gospiću

''Ono što nam je sutrašnji cilj jest osigurati upravo to da se definiraju koraci u sanaciji i da se hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode poduzmu odmah. Dakle, da se ta mjera poduzme odmah, bez odlaganja i bez dugotrajnih postupaka javne nabave'', poručila je Benčić. Rekla je i kako regulativa Europske unije, kao i hrvatska regulativa javne nabave, predviđa iznimke za određene situacije, a to je, kazala je, upravo kada se radi o hitnim radnjama sprečavanja određenih velikih rizika.