"europsko smetlište"
Benčić: Pod Plenkovićem uvezene 146.333 tone otpada; Hajdaš Dončić: Dopustio je mafiji da zavlada
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je da sustav i država ne postoje jer je premijer Plenković dopustio "ekološkoj mafiji" da zavlada Hrvatskom, a koordinatorica Možemo! Sandra Benčić upozorila je da se od 2015. do 2024. količina uvezenog otpada povećala s 2505 na 146.333 tone.
"Ključno je da sustav i država ne postoje. Ključno je da Plenković nije koristio svoje alate, nego je dopustio ekološkoj mafiji da zavlada Hrvatskom, ne samo u Poznanovcu, ne samo u Gospiću - postoji još dvadesetak mjesta u Hrvatskoj gdje se taj otpad nelegalno, protuzakonito taložio", rekao je Hajdaš Dončić na konferenciji za medije ispred ilegalnog odlagališta u Poznanovcu.
Ono što je najgore, dodao je, većina njih koji su to radili u napuštenim halama i propalim tvornicama kasnije su ugasili tvrtke i više ih nema, dok će otpad morati sanirati građani svojim novcima.
"Ovo iza nas je ishod Plenkovićeve politike koja je u zadnjih sedam godina izmjenama zakona, umanjivanjem bankarskih garancija, ukidanjem funkcija koje su trebale biti unutar privatnih poduzeća koje gospodare otpadom, dovela Hrvatsku u meku europskog ekološkog kriminala", naveo je.
Hrvatska je postala hot-spot za europsku mafiju koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, nadzor, niti inspekcija, a ako i postoji, dodao je, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a i ne kontrolira stvari koje se događaju.
To je izravna odgovornost premijera, a ne resornih ministarstva i ministara, poručio je Hajdaš Dončić, a kao primjer naveo je imenovanje Andrije Mikulića za glavnog državnog inspektora koji je upravo od takve tvrtke tražio mito.
Naveo je i kako premijer kontranarativom pokušava izbjeći temu te od njega zatražio konkretne rezultate i učinke po pitanju sanacije.
Što se tiče predsjednika Republike Zorana Milanovića, Hajdaš Dončić je rekao kako on ima svoje ovlasti te očekuje da će on u nekom trenutku sazvati izvanrednu sjednicu Sabora o toj temi, koju je ocijenio kao pitanje nacionalne sigurnosti.
Benčić: Višestruko povećanje uvezenog otpada za vrijeme Plenkovićevog mandata
Benčić je iznijela nekoliko zahtjeva - sanacija sada i odmah u svim mjestima u kojima su ovakva ilegalna odlagališta te što hitnija sjednica sabora na kojoj će se utvrditi da ova Vlada više nema legitimitet i ići na izbore, poručivši kako je potreban novi sustav gospodarenja otpadom kako bi se eliminirao mafijaški način gospodarenja otpadom koji je zarobio Hrvatsku.
"Njihovo pranje od odgovornosti, prebacivanje odgovornosti na niže razine je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sada svima jasno, a to je da je Hrvatsku pretvorio u veliko europsko smetlište. Samo za usporedbu, 2015. godine, kad on dolazi na vlast, Hrvatska je uvezla 2505 tona otpada, a zadnje godine za koje imamo podatke, 2024., 146.333 tone", upozorila je Benčić.
Navela je i kako od 2019. raste uvoz tzv. neopasnog otpada jer je tada ukinuta obveza obavještavanja Inspektorata o njegovom uvozu što je, uz ulazak u Schengen, dodala je, dovelo do toga da niti jedno tijelo u Hrvatskoj ne prati i ne nadzire jesu li otpad i njegove količine u skladu s deklaracijama.
"Tražimo ostavku Vlade jer tražimo ostavku onih koji su krojili zakone, pravilnike i imenovali Mikuliće i druge korumpirane čelnike u institucije koje su ovo trebale sprječavati i nadzirati. A lokalnom, regionalnom i nacionalnom HDZ-u dajem pitanje - koliko ćete vi još klimati glavom dok su vaše zajednice, ljudi, susjedi trovani od sustava koje je vaš Plenković postavio", poručila je Benčić.
HDZ je u srijedu prozvao oporbu zbog, kako tvrdi, izostanka reakcije na slučaj onečišćenja u Poznanovcu, ustvrdivši da Možemo! i SDP-a ne traže ostavke niti javno saslušanje dionika uključenih u taj slučaj.
Benčić je pak poručila kako su već upozoravali na problem tog odlagališta. Navela je kako su u kontaktu s Udrugom "Jana" iz Poznanovca od samog početka te je u dogovoru s njima tu temu stavila na tematsku sjednicu saborskog Odbora za okoliš te, i prije toga, od Državnog inspektorata tražila da se ovdje postupa, koji je pak tvrdio da nema razloga za postupanje.
Dodala je kako je odlagalište dva mjeseca nakon tematske sjednice zatvoreno, ali ne i sanirano.
Kolar: Upozoravali smo na problem
Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar pobliže je objasnio problem Poznanovca, rekavši kako je procjena da je tamo nelegalno odloženo 10.300 tona otpada, umjesto 1500 tona neopasnog otpada za što je dobivena dozvola od Županije.
Napomenuo je kako je, prema zakonu, za kontrolu količina i vrste otpada nadležna inspekcija i resorno ministarstvo te naveo kako su u suradnji s tadašnjim načelnikom općine više puta upozoravali inspekcije o prevelikim količinama otpada.
"Pisali smo da se događaju čudne radnje unutar zatvorenog prostora u večernjim satima i molili da dođe nenajavljena kontrola upravo u to vrijeme. Inspekcija kad je došla u 13 ili 14 sati, nije bilo nikakvih tragova," rekao je Kolar.
Slali su i fotografije kamiona koji su otpad dovozili u večernjim satima, s vidljivom registracijom i imenom tvrtke, te tražili da se istraži njihova dokumentacija, no to nije učinjeno.
Poručio je kako mu je sada najbitnije da se otpad sanira, istaknuvši kako je 23. lipnja završen javni poziv Fond za zaštitu okoliša za sanaciju na koji se javio jedan ponuditelj.
Procijenjena vrijednost sanacije bila je 9,24 milijuna eura, a pristigla ponuda iznosi 14,36 milijuna eura, a rok za sanaciju je 18 mjeseci, naveo je Kolar te apelirao na Fond i ministricu da što prije potpišu ugovor kako bi sanacija započela.
Vučković: Benčić, Hajdaš dolaze se naslikavati kada je postupak pokrenut
I ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković u četvrtak je na Facebooku prozvala Benčić i Hajdaša Dončića uoči ove konferencije za medije, istaknuvši kako je znakovito da su oboje iz Krapinsko-zagorske županije, a Benčić upravo iz Poznanovca.
"Nepoznato je jesu li dolazili razgovarati sa ženama koje su pokrenule udrugu zbog nelegalnog višegodišnjeg odlaganja otpada za što je dozvolu čak četiri puta izdala županija. Tamo negdje od 2020. do 2023.", navela je.
Poručila je kako je bila u Poznanovcu i razgovarala s ljudima te da je Ministarstvo osiguralo sredstva i pokrenulo nabavu za postupak sanacije.
"Benčić, Hajdaš i njima slični su te ljude izdali! Sada, kad je postupak pokrenut i sanacija uz oplemenjivanje područja izvjesna, dolaze se naslikavati", poručila je.
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