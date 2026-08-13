Benčić: Pod Plenkovićem uvezene 146.333 tone otpada; Hajdaš Dončić: Dopustio je mafiji da zavlada

Benčić je pak poručila kako su već upozoravali na problem tog odlagališta. Navela je kako su u kontaktu s Udrugom "Jana" iz Poznanovca od samog početka te je u dogovoru s njima tu temu stavila na tematsku sjednicu saborskog Odbora za okoliš te, i prije toga, od Državnog inspektorata tražila da se ovdje postupa, koji je pak tvrdio da nema razloga za postupanje.