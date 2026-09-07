Benčić: Svašta im je prošlo bez političke odgovornosti. Krali su od vjetra, željeza do ne znam čega... Ovo ne može!

"I treće pitanje, bitno pitanje: uzorci su uzeti u svibnju. U srpnju je institut to dobio da analizira koncentracije mikroplastike. Prije mjesec dana je to dostavljeno DORH-u, odnosno USKOK-u. Danas tek saznajemo za to. Danas građani Gospića saznaju za to. Danas svi oni koji žive nizvodno saznaju za to. Kako je moguće da institut, koji je državni institut, to je državni institut, nije to napravio hitno i za potrebe Vlade koja je to trebala komunicirati odmah, nego to saznajemo iz istrage? Zašto taj monitoring nije odmah poduzet i zašto se ne izvještava u kontinuitetu? Zašto to Vlada već nije napravila? Ima Hrvatski zavod za javno zdravstvo ako im ne paše ovaj institut?", upitala je.