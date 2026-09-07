analiza podzemnih voda
Benčić: Svašta im je prošlo bez političke odgovornosti. Krali su od vjetra, željeza do ne znam čega... Ovo ne može!
Saborska zastupnica stranke Možemo! Sandra Benčić održala je konferenciju za medije na kojoj je komentirala rezultate analize podzemnih voda kod Gospića, koje je danas objavio USKOK.
"Sve ono što su Gospićani upozoravali i govorili mjesecima, a to je da je onečišćenje prodrlo u podzemne vode, iz ovog nalaza možemo gotovo apsolutno sigurno reći da je tome točno tako. Ovaj nalaz bavi se specifično pitanjem mikroplastike i koliko mikroplastike je ušlo u podzemne tokove, i koja je koncentracija.
Samo da vam ilustriram: dakle, na jednom mjestu, u jednom uzorku, je nađeno više od 130 čestica po litri, čestica, što vam je, u usporedbi s onime što nalazimo inače u pitkoj vodi iz vodovoda, 900 puta više. 900 puta više!", poručila je.
Dodala je da Hrvatska u vodovodu, za što iz istog instituta postoje mjerenja, ima jednu od najnižih europskih razina mikroplastike čestica po litri, i to je 0,15 čestica. U drugim europskim zemljama, dodala je, ide od 0,9 pa do 2, čak 2 čestice po litri.
"Ovdje ih je bilo više od 130. Govorimo o ogromnom onečišćenju mikroplastikom. Da se radi o kemijskom potpisu odlagališta i ilegalnih odlagatelja, govori činjenica da je nađen upravo stiropor. Govori i činjenica da je nađeno točno na lokaciji koja se može povezati s odlagalištem, a na drugima nije", rekla je.
Benčić je naglasila da više nema sumnje da se ne radi o jednokratnom izljevu u podzemne vode, jer, dodaje, i sam institut u nalazu kaže da se događa dinamički, vrlo vjerojatno kod kiša ili sličnih, većih kiša ili prodora vode, što znači da će se događati i dalje.
"Već i ova koncentracija je apsolutno nedopustiva. To samo govori u prilog tome da je inicijativa "Gospić je naš dom" bila potpuno u pravu kada je tražila hitno, hitno iskopavanje i odvoženje tog otpada. Nije moguće zaustaviti daljnje prodiranje u podzemne vode samo s prekrivanjem, to se sada i vidi. Nažalost, neće biti dovoljno. Dakle, otpad treba otkopati i odvesti, i to treba napraviti odmah", rekla je.
Sve drugo, kaže, su zavaravanja i PR Vlade da nešto radi, dok zapravo omogućuje svojim neradom da nam podzemne vode, zalihe najvažnijeg resursa 21. stoljeća, budu otrovane mikroplastikom, ali i drugim spojevima, i to vječnim kemikalijama koje su nađene i prije.
"Dakle, ključna poruka je, po meni, da treba odmah, zaista, ići u skladu sa zahtjevima inicijative i svih nas koji smo tražili izvanrednu sjednicu i hitnu sanaciju. Druga stvar je: ovo ne može proći bez političke odgovornosti. Ne može. Svašta im je prošlo bez političke odgovornosti. Svašta. Krali su od vjetra, željeza do ne znam čega. Ali, ovo je nepovratna šteta, i za nju treba odgovarati onaj tko je postavio ministre koji su omogućili da se to događa, onaj tko je postavio glavnog državnog inspektora za kojeg je znao, za kojeg je znao da šalje vuka među ovce. I znao je i tko je i kakav je. Taj, zajedno sa svima koje je doveo, treba dati ostavku, jer ne može, kažem, ovakva stvar proći bez političke odgovornosti", poručila je.
"I treće pitanje, bitno pitanje: uzorci su uzeti u svibnju. U srpnju je institut to dobio da analizira koncentracije mikroplastike. Prije mjesec dana je to dostavljeno DORH-u, odnosno USKOK-u. Danas tek saznajemo za to. Danas građani Gospića saznaju za to. Danas svi oni koji žive nizvodno saznaju za to. Kako je moguće da institut, koji je državni institut, to je državni institut, nije to napravio hitno i za potrebe Vlade koja je to trebala komunicirati odmah, nego to saznajemo iz istrage? Zašto taj monitoring nije odmah poduzet i zašto se ne izvještava u kontinuitetu? Zašto to Vlada već nije napravila? Ima Hrvatski zavod za javno zdravstvo ako im ne paše ovaj institut?", upitala je.
Postoje, kaže, dvije institucije koje to mogu raditi kontinuirano. "To pokazuje njihovu namjeru: a) da sakriju podatke i b) da ne učine ono što su trebali učiniti odavno, najkasnije prije godinu i pol. Najkasnije prije godinu i pol", rekla je.
Na kraju je istaknula da Hrvatskoj treba potpuno novi model upravljanja gospodarenjem otpadom.
"Hrvatskoj treba politička i većina i Vlada koja će reći ono što je jasno svakom građaninu ove zemlje, samo njima nije, a to je da ne možeš uvoziti 870. 000 tona otpada godišnje ako nemaš kapaciteta niti da preradiš svoj. To je svima jasno. Samo nije jasno onima koji pred time zatvaraju oči, a zatvaraju oči zato da bi omogućili bogaćenje otpadne mafije. Ne postoji nijedan drugi razlog. Oni su sponzori otpadnoj mafiji", zaključila je Sandra Benčić.
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