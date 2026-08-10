UVOZ OPASNOG OTPADA
VIDEO / Sandra Benčić: Premijeru Plenkoviću, na ovo vi morate dati odgovor
Predsjednica Kluba zastupnika platforme Možemo Sandra Benčić pozvala je premijera Andreja Plenkovića da odgovori zašto je njegova vlada davala dozvole za uvoz opasnog otpada
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"Premijeru Plenkoviću, na ovo vi morate dati odgovor. Ako je sada problem oko brze sanacije Gospića to da Hrvatska nema kapaciteta za obradu opasnog otpada, kao što ga i nema, kako je onda moguće da je vaša vlada davala dozvole za uvoz istog takvog otpada? Što ste točno misili gdje će taj otpad završiti?
To je pitanje na koje vi morate dati odgovor. Ne ministrica Vučković, ne neki vaš posrednik. Samo vi", poručila je Sandra Benčić u objavi na društvenim mrežama.
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