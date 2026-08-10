Oglas

UVOZ OPASNOG OTPADA

VIDEO / Sandra Benčić: Premijeru Plenkoviću, na ovo vi morate dati odgovor

author
N1 Info
|
10. kol. 2026. 20:14
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Sandra Benčić
N1

Predsjednica Kluba zastupnika platforme Možemo Sandra Benčić pozvala je premijera Andreja Plenkovića da odgovori zašto je njegova vlada davala dozvole za uvoz opasnog otpada

Oglas

"Premijeru Plenkoviću, na ovo vi morate dati odgovor. Ako je sada problem oko brze sanacije Gospića to da Hrvatska nema kapaciteta za obradu opasnog otpada, kao što ga i nema, kako je onda moguće da je vaša vlada davala dozvole za uvoz istog takvog otpada? Što ste točno misili gdje će taj otpad završiti?

To je pitanje na koje vi morate dati odgovor. Ne ministrica Vučković, ne neki vaš posrednik. Samo vi", poručila je Sandra Benčić u objavi na društvenim mrežama.

Pročitajte još

Teme
andrej plenković gospić možemo opasni otpad otpad platforma možemo sandra benčić vlada andreja plenkovića

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ