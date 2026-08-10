VIDEO / Sandra Benčić: Premijeru Plenkoviću, na ovo vi morate dati odgovor

"Premijeru Plenkoviću, na ovo vi morate dati odgovor. Ako je sada problem oko brze sanacije Gospića to da Hrvatska nema kapaciteta za obradu opasnog otpada, kao što ga i nema, kako je onda moguće da je vaša vlada davala dozvole za uvoz istog takvog otpada? Što ste točno misili gdje će taj otpad završiti?