HDZ prozvao Tomaševića i Benčić zbog smrada u Zagrebu: "Stručnjaci za otpad..."

Čelnik zagrebačkog HDZ-a pozvao se i na izjavu Udruge za zaštitu okoliša Jakuševec, koja je objavila da smrad dolazi upravo s mjesta na kojem su "stručnjaci za otpad" još 2021. godine zabili zastavu i obećali da će ga sanirati u prvoj godini mandata. No, kaže Matijević, to do danas nisu učinili.