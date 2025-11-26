UŽIVO / Thomsponov tim: Tomaševiću je koncert odgovarao prije izbora, a smeta mu nakon

Zahvalio se Tomaševiću i rekao: "Bez njega i bez njegova blagoslova ne bi bilo Hipodroma. Zašto to kažem? Hipodrom smo bili primorani tražiti, prije godinu dana smo tražili Arenu Zagreb, a rečeno nam je da možemo dobiti Arenu Zagreb, ali da moramo čekati da prođu izbori. Rekli smo da je to s naše strane OK, ali nismo potpisali ugovor i već se tu osjetila diskriminacija koju nismo iznosili javno. Nakon par mjeseci administrativne šutnje zatražili smo Hipodrom i to javno objavili. Nismo dobili ono što smo tražili, od samog datuma, ali dobili smo datum koji smo dobili i zahvaljujemo se. Da smo dobili Arenu odradila bi se dva koncerta, a Hrvatska i Zagreb bi bili siromašniji za jedan velebni, svjetski događaj, koncert s 500 tisuća ljudi o kojem priča cijeli svijet. Taj koncert se koristi kao primjer organizacije i produkcije."